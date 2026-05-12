Серед них – Сергій Калантай, який знімався з Зеленським в серіалі "Слуга народу". В інтерв'ю Аліні Доротюк він розповів, яким був Володимир Олександрович поза камерами.

Я знав Володимира Олександровича як актора, як колегу, як продюсера і колосального організатора,

– сказав Сергій Калантай.

Він зазначив, що не товаришував із майбутнім президентом, однак вони перетиналися на зйомках і різних заходах, що давало змогу спілкуватися.

Я був у захваті. Він міг за дві хвилини до важливої сцени розрулити ситуацію організаційно. Людина на два, три телефони розрулювала,

– пригадав актор.

Раніше в інтерв'ю для OBOZ.UA Сергій Калантай також казав, що Володимир Зеленський – гарний актор. "Коли ми готувалися до фінальної сцени, зовсім недовго тримав текст у руках, а потім без запинки та суфлера видав його на камеру – а це три великих листки", – поділився актор.

Для контексту! Сергій Калантай виконав роль Отто Адельвайнштайнера, голови МВФ німецького походження, у другому сезоні серіалу "Слуга народу". Водночас головну роль у серіалі виконав Володимир Зеленський, який зіграв учителя історії, що згодом стає Президентом України.

Що інші зірки казали про Володимира Зеленського?

Олена Шоптенко, яка була партнеркою Володимира Зеленського на шоу "Танці з зірками" у 2006 році, згадувала його як просту, відкриту та щиру людину. За її словами, він дуже відповідально ставився до репетицій і завжди прагнув максимально якісного результату.

Актор Дмитро Оскін, який також знімався у серіалі "Слуга народу", розповів, що ще на майданчику було помітно, що Володимир Зеленський має чудовіл ідерські якості.