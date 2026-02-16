Что известно о муже Елены Кравец, который служит в армии

Бывшая актриса Студии "Квартал 95" Елена Кравец редко говорит о своей личной жизни. Однако в последние годы к ней приковано много внимания, ведь долгое время в сети ходили слухи, что она развелась с мужем.

Мужа Елены Кравец зовут Сергей. Ранее он был продюсером Студии "Квартал 95". Где сейчас муж актрисы, и что известно об их отношениях, читайте на сайте 24 Канала.

Что известно об отношениях Елены Кравец и ее мужа?

Елена и Сергей вместе с 1997 года, а поженились влюбленные в 2002 году. В 2003 году у супругов родилась дочь Мария, а в 2016 году на свет появились двойняшки Иван и Екатерина.

Владимир и Елена Зеленские на свадьбе Елены и Сергея / Фото "Телеграф"

Елена Кравец с мужем / Фото "1+1"

Елена и Сергей Кравец / Фото "1+1"

Несколько лет в сети ходили слухи, что брак Елены и Сергея дал трещину. Еще в 2024 году Кравец намекала на развод, отказавшись отвечать на вопросы о личной жизни в проекте "Тур звездами".

Однако в апреле 2025 года Сергей посетил премьеру моноспектакля Елены под названием "Можно я просто посижу?", которая проходила в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко в Киеве. Мужчина пришел с букетом цветов и во время разговора с журналисткой ТСН назвал актрису своей женой.

Сергей Кравец / Фото ТСН

Сергей Кравец рассказывал, что занимается производством фильмов, в том числе и на военную тематику. Мужчина отметил, что в дальнейшем планирует развиваться в этой сфере.

Я не связан с "Кварталом" уже почти 10 лет. В начале полномасштабного вторжения мы делали документальные проекты и мы работаем в том же духе. Последний наш фильм вышел недавно и он посвящен обороне Макарова. Есть интернет-проекты. Но больше наше внимание направлено на художественные фильмы – это то, что надо, потому что они работают лучше,

– говорил Сергей.

В январе 2026 года Елена Кравец впервые прокомментировала слухи о разводе. Актриса заверила, что они с Сергеем не развелись, но призналась, что "все сложно". Подробностями женщина не поделилась.

Елена Кравец с мужем и детьми / Фото из инстаграма актрисы

Где сейчас Сергей Кравец?

14 февраля, в День святого Валентина, Елена Кравец выступала с моноспектаклем "Можно я просто посижу?" в Днепре. В конце выступления на сцену вышел муж актрисы и подарил ей цветы.

Я не понимаю ничего, ведь он в другом городе служит! Здесь он говорит, что приехал буквально на спектакль и обратно. Увидеться со мной 14 февраля. Разревелась,

– рассказала Кравец.

Заметим, что ранее бывшая актриса "Квартала 95" не рассказывала, что ее муж служит. Где именно проходит службу Сергей и чем занимается – пока неизвестно.