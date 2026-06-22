С женой и четырьмя детьми: Сергей Притула порадовал поклонников семейным фото в день рождения

Волонтер Сергей Притула сегодня, 22 июня, отмечает день рождения. Ему исполнилось 45 лет.

Сергей Притула опубликовал пост на своей странице по случаю важной даты. Он поделился мыслями о пройденном пути.

Кстати, Сергей Притула честно ответил, на какие средства живет на пятом году большой войны

Прожито много, достигнуто немало. Было хорошее образование, успешная карьера на ТВ, были децибелы аплодисментов, есть огромная команда фонда,

– написал волонтер.

Но Сергей Притула признался, что самое ценное в его жизни – это семья. Он поблагодарил жену и детей за тепло и "сохраненный дух".

"Моя высшая награда, мое утешение, мое вдохновение, моя любовь!" – написал Притула о близких.

Также бывший телеведущий выразил благодарность всем тем, кто его поддерживает, и поблагодарил за поздравления.

Сергей Притула добавил к посту трогательное семейное фото, на котором он позирует с женой и четырьмя детьми на фоне горного пейзажа. Волонтер держал на руках младшего сына Марка, а старший сын Дмитрий (от первого брака) обнимал младших сестричек.



Сергей Притула с семьёй / Фото из Instagram Сергея Притулы

Напомним, 21 июня Сергей Притула рассказал, что окрестил младшего сына Марка. Таинство состоялось в Киево-Печерской лавре. Волонтер поделился, что видит в этом особый символизм, ведь около недели назад россияне атаковали Лавру.