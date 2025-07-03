Это произошло внезапно, – Притула рассказал о смерти отца

Сергей Притула в новом интервью рассказал о смерти отца, который ушел из жизни в 2005 году. Неожиданно для всей семьи стало известно, что у мужчины онкология.

Сообщает Show24 со ссылкой на программу "Слава+". Сергей вместе с братом Василием до сих пор придерживаются установок отца.

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Притула рассказал, что у папы была онкология, которую слишком поздно заметили. Поэтому смерть отца была очень внезапной и неожиданной для всех. Состояние здоровья папы резко начало ухудшаться во время семейного отдыха на море.

Он начал испытывать сильные боли в спине. Мы ехали на 2 недели, но побыли где-то неделю и отец с братом вернулись в Збараж,

– вспомнил волонтер.

Сергею в то время было 23 года, он остался в Крыму и вернулся домой в конце августа. Как раз в тот день пришли результаты обследований отца, когда все узнали, что у него 4 стадия рака.

Сергей Притула в программе "Слава+": смотрите видео онлайн

Тогда врачи прогнозировали, что Дмитрий проживет еще месяц. Так и произошло. Мужчина умер 28 сентября.

Сергей признается, что хоть с тех пор прошло уже почти 20 лет, но ему до сих пор трудно говорить об этом без слез на глазах, поскольку у них были очень хорошие отношения.

"Папа никогда не умел выразить любовь и нежность тем способом, в который я до сих пор делаю это со своими детьми. Но папа очень любил, заботился. Утром, когда мы завтракали, он заканчивал завтрак немного раньше. И мы выходим в коридор, а там вся обувь стоит начищенная. Было много таких безделушек, подарков. Он часто делился своими достижениями, было важно, чтобы мы похвалили", – вспомнил Притула.

Сергей не скрывает, что папа до сих пор снится ему. Дмитрий очень любил рыбалку, хоть и не привил эту любовь своим сыновьям. Но теперь Сергею иногда снится, как они втроем едут рыбачить.