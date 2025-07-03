Повідомляє Show24 з посилання на програму "Слава+". Сергій разом з братом Василем досі дотримуються настанов батька.

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Притула розповів, що в тата була онкологія, яку занадто пізно помітили. Тому смерть батька була дуже раптовою і несподіваною для всіх. Стан здоров'я тата різко почав погіршуватися під час сімейного відпочинку на морі.

Він почав відчувати сильні болі в спині. Ми їхали на 2 тижні, але побули десь тиждень і батько з братом повернулися до Збаража,

– пригадав волонтер.

Сергієві на той час було 23 роки, він залишився в Криму і повернувся додому наприкінці серпня. Якраз того дня прийшли результати обстежень батька, коли всі дізналися, що в нього 4 стадія раку.

Сергій Притула у програмі "Слава+": дивіться відео онлайн

Тоді лікарі прогнозували, що Дмитро проживе ще місяць. Так і сталось. Чоловік помер 28 вересня.

Сергій зізнається, що хоч з того часу пройшло вже майже 20 років, але йому досі важко говорити про це без сліз на очах, оскільки в них були дуже гарні стосунки.

"Тато ніколи не вмів висловити любов і ніжність у той спосіб, в який я до сьогодні роблю це зі своїми дітьми. Але тато дуже любив, піклувався. Зранку, коли ми снідали, він закінчував сніданок трішки раніше. І ми виходимо в коридор, а там все взуття стоїть начищене. Було багато таких дрібничок, подарунків. Він часто ділився своїми здобутками, було важливо, щоб ми похвалили", – пригадав Притула.

Сергій не приховує, що тато досі сниться йому. Дмитро дуже любив риболовлю, хоч і не прищепив цю любов своїм синам. Але тепер Сергієві інколи сниться, як вони втрьох їдуть рибалити.