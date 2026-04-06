Сергей Притула впервые за долгое время показался с тремя детьми: редкие семейные фото
Сергей Притула впервые за долгое время показался с тремя детьми. Волонтер провел время с сыном Дмитрием от первого брака и двумя дочерьми, Соломией и Стефанией, от второй жены.
Притула опубликовал фотографии с детьми на своей странице в инстаграме. Семья отдохнула в парке.
Сергей Притула сделал селфи с сыном и дочерьми. Волонтер также сфотографировал детей, когда они проводили время на детской площадке, и когда Стефания и Соломия катались на роликах.
Пока самый маленький чилит, старшие немного забавляют друг друга,
– написал Притула от фото.
Реакция сети
- "Какие же они классные"
- "Очень классные фотографии. Дети счастливы, чего еще надо?
- "А младшая на вас так похожа, капец. Хорошенькая!"
- "Какой Дмитрий уже дядя"
Комментарии под фото Сергея Притулы с детьми / Скриншоты из инстаграма
Кстати, Сергей Притула также поделился фотографиями с детьми в Threads, но добавил другую, ироничную, подпись. Волонтер подколол людей, которые думают, что он с семьей живет в США.
Яркая весна 2026 в Эдмонтоне, провинция Альберта, Канада. Самый маленький чилит дома. В Торонто,
– написал он.
Что известно о личной жизни Сергея Притулы?
Первая жена Сергея Притула – Юлия Андрийчук. Они состояли в браке в течение 2007 – 2013 годов. Бывшие супруги воспитывают 17-летнего сына Дмитрия.
В 2015 году волонтер женился на Екатерине Сопельник. В 2017 году у них родилась дочь Соломия, а в 2021 году на свет появилась Стефания.
В начале августе 2025 года Притула сообщил, что в четвертый раз стал отцом. Беременность жены он скрывал. У Сергея и Екатерины родился сын Марко.