"Как Дмитрий уже вымахал": Сергей Притула показал редкое фото 16-летнего сына
- Сергей Притула показал фото своего 16-летнего сына Дмитрия с фехтовальщицей Ольгой Харлан.
- Ольга Харлан мечтает создать академию фехтования в Украине, и Притула призвал бизнес инвестировать в эту идею.
Сергей Притула впервые за долгое время показал своего 16-летнего сына. Волонтер поделился новой фотографией Дмитрия.
На фотографии сын Притулы позирует с украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан. Пишет Show 24 со ссылкой на его инстаграм.
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На фото, которое опубликовал Сергей Притула, Ольга и Дмитрий обнимаются и улыбаются. Волонтер написал, что рад тому, что дети имеют возможность общаться с людьми, которых "можно назвать гордостью страны".
В случае с Ольгой Харлан уместнее говорить "Национальная легенда Украины". Ведь именно такую награду она получила из рук президента в прошлом году. Оля – это невероятный пример характера, силы воли и работоспособности. И каждая минута общения с ней бесценна,
– добавил Притула.
Основатель благотворительного фонда поделился, что фехтовальщица пришла к ним со вкусностями и пообщалась с 16-летним Дмитрием. Притула признался, что радуется этому, ведь круг общения формирует личность.
Давайте направим Оле много промичников добра и благодарности за все, что она делала для того, чтобы на различных соревнованиях наш флаг был выше всех. И звучал гимн Украины. За принципиальность и неотступность от этих принципов, даже когда это имело последствия в виде дисквалификации,
– написал волонтер.
Сергей Притула также рассказал, что Ольга Харлан мечтает создать большую академию фехтования в Украине, поэтому попросил представителей бизнеса обратить внимание на это, поскольку, чтобы реализовать идею, нужны инвестиции.
Кстати! Ранее Сергей Притула показал фото со старшей дочерью.
Реакция сети
В комментариях под заметкой некоторые люди отмечают, что Дмитрий вырос.
- "Будто недавно видела, как ваш сынок рассказывал о книжке, которую прочитал, а тут уже такой молодой человек. Хорошую опору будете иметь".
- "Первая мысль – это ваш Дима? Юноша нивроку!"
- "Ого, как Дмитрий уже вымахал".
- "Какой Дима красивый парень".
- "Боже, как чужие дети быстро растут. Кавалер!"
Заметим, что Дмитрий – сын Сергея Притулы от первого брака с Юлией Андрейчук. В 2015 году волонтер женился на Екатерине Сопельник, которая родила от него двух дочерей: Соломию и Стефанию.