"Как Дмитрий уже вымахал": Сергей Притула показал редкое фото 16-летнего сына

Сергей Притула впервые за долгое время показал своего 16-летнего сына. Волонтер поделился новой фотографией Дмитрия.

На фотографии сын Притулы позирует с украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан. Пишет Show 24 со ссылкой на его инстаграм.

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На фото, которое опубликовал Сергей Притула, Ольга и Дмитрий обнимаются и улыбаются. Волонтер написал, что рад тому, что дети имеют возможность общаться с людьми, которых "можно назвать гордостью страны".

В случае с Ольгой Харлан уместнее говорить "Национальная легенда Украины". Ведь именно такую награду она получила из рук президента в прошлом году. Оля – это невероятный пример характера, силы воли и работоспособности. И каждая минута общения с ней бесценна,

– добавил Притула.

Основатель благотворительного фонда поделился, что фехтовальщица пришла к ним со вкусностями и пообщалась с 16-летним Дмитрием. Притула признался, что радуется этому, ведь круг общения формирует личность.

Давайте направим Оле много промичников добра и благодарности за все, что она делала для того, чтобы на различных соревнованиях наш флаг был выше всех. И звучал гимн Украины. За принципиальность и неотступность от этих принципов, даже когда это имело последствия в виде дисквалификации,

– написал волонтер.

Сын Сергея Притулы с Ольгой Харлан / Фото из инстаграма волонтера

Сергей Притула также рассказал, что Ольга Харлан мечтает создать большую академию фехтования в Украине, поэтому попросил представителей бизнеса обратить внимание на это, поскольку, чтобы реализовать идею, нужны инвестиции.

Кстати! Ранее Сергей Притула показал фото со старшей дочерью.

Реакция сети

В комментариях под заметкой некоторые люди отмечают, что Дмитрий вырос.

"Будто недавно видела, как ваш сынок рассказывал о книжке, которую прочитал, а тут уже такой молодой человек. Хорошую опору будете иметь".

"Первая мысль – это ваш Дима? Юноша нивроку!"

"Ого, как Дмитрий уже вымахал".

"Какой Дима красивый парень".

"Боже, как чужие дети быстро растут. Кавалер!"

Заметим, что Дмитрий – сын Сергея Притулы от первого брака с Юлией Андрейчук. В 2015 году волонтер женился на Екатерине Сопельник, которая родила от него двух дочерей: Соломию и Стефанию.