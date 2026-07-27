Сергей Притула трогательно поздравил старшую дочь с 9-летием и показал ее редкое фото

Дочь Сергея Притулы и его жены Екатерины Сопельник Соломия 27 июля отмечает день рождения. В этом году девочке исполнилось 9 лет.

По этому случаю шоумен и волонтер поделился в инстаграме трогательным постом, в которой поздравил дочь и показал ее новое фото. Кстати, совсем недавно поздравления принимал и сам шоумен – в конце июня ему исполнилось 45 лет.

На фотографии Соломия улыбается. Она позирует с длинными косичками в светлой кепке с надписью JAPAN 1975 и белой футболке.

В своей публикации Сергей Притула рассказал, что его дочь растет активной и разносторонней девочкой. Он даже назвал Соломию "девочкой-молнией", ведь, по его словам, она очень быстро овладевает всем новым. Соломия интересуется спортом, музыкой и рисованием. Также Притула отметил, что она стала первой пластункой в их семье и признался, что гордится дочерью.

Спасибо, что учишь нас с мамой быть лучше. Спасибо за то, как умеешь любить нас, братьев и сестру. Как умеешь быть искренней. Хочу, чтобы ты знала: твой папа – глава твоего фан-клуба! Любим тебя со всей силы, нежный наш цветочек,

– написал Сергей.

Напомним, вместе с нынешней женой Екатериной Сопельник Сергей Притула воспитывает дочь Стефанию и сына Марка. Младшая дочь супругов весной отметила свой 5-й день рождения.