Какая-то копейка есть, – Сергей Притула рассказал с чего зарабатывает во время войны

Телеведущий на протяжении многих лет занимается деятельностью Благотворительного фонда Сергея Притулы. Волонтер собирает деньги от неравнодушных людей и закупает необходимые вещи, которые нужны военным.

В сторону Сергея неоднократно поступали обвинения, что якобы он живет за счет людей, что донатят, поэтому в интервью телеведущий рассказал, с чего на самом деле зарабатывает в повседневной жизни, пишет Show24 со ссылкой на программу "Слава+".

Читайте также Где сейчас Алена Винницкая – экс-участница группы "ВИА Гра", которая переживала затяжную депрессию

У Притулы были определенные ценные бумаги, с которых он зарабатывал до войны и продолжает зарабатывать сейчас. Кроме того, монетизация на ютубе также приносит определенный доход волонтеру. На вопрос Славы Демина, какую конкретную сумму удается заработать Сергею в течение месяца, телеведущий не был слишком многословным.

Вообще никого не волнует. Я никому в карманы не заглядываю, и к себе не запускаю,

– лаконично ответил Притула.

Он также заверил, что деньги на бензин и оплату заработных плат работникам фонда дают крупные и средние бизнесы страны.

Сергей Притула в программе "Слава+": смотрите видео онлайн

Кроме того, жена волонтера также работает. По словам Сергея, она имеет собственный маленький бизнес. Оба они ФОПы третьей группы, поэтому, как говорит телеведущий, "какая-то копейка есть".

Есть те же дивиденды с облигаций государственного внутреннего займа (в валюте, в гривне). Слава Богу, что в свое время решил вложиться, и это по сегодняшний день очень сильно выручает. Есть та самая монетизация. Если бы мне не хватало я, пожалуй, пошел бы себе еще одну работу искать,

– добавил он.

Ранее тэлеведущий рассказывал об общении с бывшей женой. По его словам, их общий сын Дмитрий стал счастливее, когда они развелись.