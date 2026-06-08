Сергей Притула честно ответил, на какие средства живет на пятом году большой войны

Украинский волонтер Сергей Притула после начала полномасштабного вторжения ушел с телевидения. Но он часто отмечает, что до сих пор продолжает обеспечивать семью благодаря пассивному доходу.

На своей странице в тредсе Сергей Притула прокомментировал свое финансовое положение. И рассказал, за какие средства живет на пятом году полномасштабного вторжения.

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Волонтер часто отмечает, что имеет сбережения, но это все еще вызвало вопросы у пользователей. Сергей Притула объяснил, что за годы работы на украинском телевидении ему удавалось зарабатывать не десятки, а "сотни тысяч долларов" ежегодно.

Также волонтер рассказал, что его пассивным доходом являются дивиденды с ценных бумаг, монетизация ютуб-канала и аренда недвижимости. Сергей Притула отметил, что также зарабатывает его жена, которая является предпринимателем.

Так, это не то, что было в условном 2019, но достаточно, чтобы донатить на ВСУ 1,5-2 млн в год,

– поделился волонтер.



Сергей Притула о доходах / Скриншот из видео

Напомним, в начале своей карьеры Сергей Притула работал на радио. Впоследствии стал ведущим нескольких популярных проектов на телевидении, в том числе и Нацотбора на Евровидение.

Но после начала полномасштабной войны Сергей Притула покинул развлекательный контент и сосредоточился на волонтерстве и своем фонде. Недавно он имел встречу с президентом Владимиром Зеленским.