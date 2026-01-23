Умер украинский музыкант и композитор Сергей Шишкин
- Сергей Шишкин, украинский джазовый бард-пианист и композитор, умер в возрасте 67 лет во сне.
- О смерти сообщил его сын; дату похорон сообщат позже.
Сегодня, 23 января, умер украинский джазовый бард-пианист и композитор Сергей Шишкин. Ему было 67 лет.
О смерти Шишкина сообщил его сын Сергей на своей странице в фейсбуке. Композитор умер во сне.
Сегодня утром отец закончил свой земной путь. Ушел внезапно во сне. После почти годовой разлуки они с мамой снова вместе,
– написал сын Сергея Шишкина.
В комментариях под постом люди выражают Сергею соболезнования по поводу смерти отца. Когда состоятся похороны композитора – сообщат позже, отмечается на сайте города Владимир, где он родился.
Что известно о Сергее Шишкине?
Сергей Шишкин родился 26 июня 1958 года Владимир-Волынский (ныне Владимир) Волынской области.
В 1988 году композитор создал песню "Славься древний город наш", которая затем стала гимном Владимира. Он получил звание почетного гражданина города за весомый вклад в развитие его культурной жизни.
Шишкин принимал участие в фестивалях "Оберег", "Червона рута", "Белые паруса". В 1994 году он основал фестиваль молодежной музыки "Владимир" в своем родном городе.
В 2018 году музыкант получил звание "Заслуженный деятель искусств Украины" за значительный личный вклад в государственное и культурно-образовательное строительство нашего государства.