Сергей Жадан откровенно рассказал, какой оказалась Тина Кароль за кулисами

В январе группа "Жадан и Собаки" и Тина Кароль выпустили совместную песню "Ночь", посвященную Харькову и людям, переживающим войну.

На днях в новом выпуске подкаста "СучЦукрМуз" Сергей Жадан вспомнил, как работал над этой композицией, и поделился впечатлениями от сотрудничества с певицей.

По словам музыканта, песня "Ночь" стала для него неожиданным, но очень удачным творческим опытом. Артист подчеркнул, что этот трек получился на стыке двух разных миров – узнаваемой лирики Кароль и характерного звучания группы "Жадан и Собаки".

Тина – очень открытый и чрезвычайно профессиональный человек. С ней приятно иметь дело,

– отметил артист.

В то же время известно, что их сотрудничество не ограничилось лишь записью песни. Ранее Жадан и его группа были гостями авторского проекта Кароль "Дом звукозаписи", а также вместе с ней ездили в Славянск, где встретились с украинскими военными.

Подкаст "СучЦукрМуз" с Сергеем Жаданом: смотрите видео онлайн

Напомним, ранее об опыте работы с Тиной Кароль также рассказывал молодой украинский певец Олег Шумей.