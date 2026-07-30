Сергей Жадан откровенно рассказал, какой оказалась Тина Кароль за кулисами
В январе группа "Жадан и Собаки" и Тина Кароль выпустили совместную песню "Ночь", посвященную Харькову и людям, переживающим войну.
На днях в новом выпуске подкаста "СучЦукрМуз" Сергей Жадан вспомнил, как работал над этой композицией, и поделился впечатлениями от сотрудничества с певицей.
По словам музыканта, песня "Ночь" стала для него неожиданным, но очень удачным творческим опытом. Артист подчеркнул, что этот трек получился на стыке двух разных миров – узнаваемой лирики Кароль и характерного звучания группы "Жадан и Собаки".
Тина – очень открытый и чрезвычайно профессиональный человек. С ней приятно иметь дело,
– отметил артист.
В то же время известно, что их сотрудничество не ограничилось лишь записью песни. Ранее Жадан и его группа были гостями авторского проекта Кароль "Дом звукозаписи", а также вместе с ней ездили в Славянск, где встретились с украинскими военными.
Подкаст "СучЦукрМуз" с Сергеем Жаданом: смотрите видео онлайн
Напомним, ранее об опыте работы с Тиной Кароль также рассказывал молодой украинский певец Олег Шумей.