Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Жадана. Он опубликовал несколько фото с Тиной, которые они сделали в Славянске.

Смотрите также Мыслями всегда рядом: звездные военные со своими детьми

Сергей Жадан рассказал, что за последние несколько месяцев они с Тиной Кароль несколько раз приезжали к славянцам. По словам писателя, каждый раз они слышат новые истории и знакомятся с новыми людьми.

Бригада защищает город, бойцы и командиры держат позиции,

– подчеркнул Жадан.

Жадан и Кароль с военными в Славянске / Фото из инстаграма писателя

Знаменитости познакомились с командиром бригады, полковником, Героем Украины Геннадием Куцым.

Интересно было послушать мысли комбрига о ситуации на фронте и в тылу, об изменениях в психологии бойцов, о городе, который бригада охраняет,

– отметил писатель.

Жадан и Кароль оставили для хорунжей службы около сотни книг, которые получили от украинских издателей в рамках инициативы "Библиотека хартийца". Также они договорились о выступлениях для подразделений бригады.

18-й бригаде – любовь и уважение. Корпус работает и держит оборону,

– подытожил Сергей.

Жадан и Кароль приехали в Славянск / Фото из инстаграма писателя

Сергей Жадан и Тина Кароль в Славянске / Фото из инстаграма писателя

Сергей Жадан и Тина Кароль выпустят совместную песню

Кстати, в январе Сергей Жадан и Тина Кароль выпустят совместную песню "Бог рок-н-ролла защищает города". Артисты запремьерили ее на концерте группы "Жадан и Собаки", прошедшем 29 декабря в Октябрьском дворце.

"Песня, которая рвет мое сердце на куски. Это шедевр! Сергей Жадан, ты создал феномен. Рада звучать в каждой ноте, в каждом слове!", – делилась Кароль.

Кароль о совместной песне с Жаданом / Скриншот из инстаграма