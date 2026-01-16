24 Канал решил показать фото звездных пап, которые сегодня служат в армии, со своими детьми, чтобы напомнить, что где бы кто ни находился, однако сердцем и мыслями всегда будешь рядом с близкими.

Владимир Ращук

С начала полномасштабного вторжения Владимир присоединился к Силам Обороны Украины. Он служит в батальоне "Свобода" бригады наступления Национальной Гвардии Украины "Рубеж".

Актер участвовал в освобождении Киевской области, в боях на Бахмутском направлении и воевал в других горячих точках. За свою военную службу получил Орден "За мужество" III степени и нагрудный знак "За доблестную службу".

Три месяца назад у защитника родился сын Ярема. Также еще есть старшая дочь Екатерина.

Владимир Ращук с детьми и женой / Фото из инстаграма

Игорь Ласточкин

Актер и юморист состоит в браке с 2011 года. Его избранница – Анна Португалова. У супругов есть сын Радмир.

В феврале 2025 года Игорь Ласточкин сообщил, что мобилизовался. Впоследствии стало известно, что он присоединился к 93 отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр". В одном из роликов Ласточкин рассказал, что работает в подразделении БпАК (беспилотные авиационные комплексы).

Фото с близкими людьми защитник публикует довольно редко. Вот фотография 2021 года, когда семья отдыхала в солнечной Хорватии.

Игорь Ласточкин с сыном на отдыхе / Фото из инстаграма

YARMAK (Александр Ярмак)

В 2016 году рэпер женился на модели Анне Шумяцкой. У супругов родилась дочь. Девочку назвали Соломией.

26 февраля 2022 года музыкант ушел добровольцем. Сначала он явился мобилизоваться в Голосеевский военкомат, но долгое время находился в охранной роте при военкомате, пока ВСУ не выгнали российскую армию из Киевской области.

Далее рэпер был бойцом в подразделении, а с сентября 2023 года возглавил подразделение операторов дронов-камикадзе. FPV-дронами Александр начал заниматься еще тогда, когда такая техника была только в ГУР, СБУ и спецподразделения.

Летом прошлого года получил нагрудный знак Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины "Золотой крест".

Сейчас Александр Ярмак командир DARKNODE – технологическое подразделение 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ.

Yarmak с дочерью / Фото из инстаграма

Тамерлан (Юрий Толоконников)

В 2013 году исполнитель женился на Алене Омаргалиевой. Уже в следующем году у них родился первенец Тимур.

Во время разгара большой войны артист присоединился к территориальной обороне Украины, а сейчас есть информация, что защитник служит в аэроразведке. Юрий избегает деталей о своей деятельности, объясняя это тем, что его служба не требует огласки.

Тамерлан и Алена с сыном / Фото из инстаграма группы

Андрей Фединчик

Сегодня актер не является действующим военнослужащим, ведь демобилизовался.

В декабре 2024 года Андрею провели серьезную операцию в Ужгороде. Врачи выполнили фораминотомию – расширили отверстие между позвонками, чтобы снять давление на спинной мозг и нервы. Кроме того, ему установили титановые импланты с обеих сторон позвоночника.

После операции и реабилитации ВВК признала его непригодным к службе, и теперь Фединчик вернулся к гражданской жизни.

Как известно, не так давно он развелся с Натальей Денисенко, которая закрутила роман с Юрием Савранским. Но несмотря на сложные отношения между бывшими, актер очень любит своего сына Андрея.

Андрей Фединчик с бывшей женой и сыном / Фото из соцсетей

Такой сложный период разлуки, к сожалению, переживает сегодня почти каждая украинская семья. Но стоит помнить, что любовь и надежда – это то, что дает силы жить и не сдаваться.