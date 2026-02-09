Где сейчас звезда 90-х Сестричка Вика, которая эмигрировала в США

Вчера, 8 февраля, день рождения праздновала украинская певица Виктория Врадий, более известная как Сестричка Вика. Знаменитости исполнилось 65 лет.

Сестричка Вика – звезда 90-х годов. Что известно о певице и где она сейчас, читайте в материале 24 Канала.

Кто такая Сестричка Вика?

Виктория Врадий родилась 8 февраля 1961 года во Львове. От львовян она получила прозвище "Конотопская ведьма". Дело в том, что женщина известна своим мрачным стилем, а также жила на улице Конотопская.

Свою музыкальную карьеру Виктория начала еще в школьные годы. В 1976 году она стала солисткой вокально-инструментального ансамбля "Арника", который был популярен в течение 1970-1980-х годов.

Виктория Врадий и ВИА "Арника" – "Только раз цветет любовь": слушайте песню онлайн

Врадий училась во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. В то время она была солисткой джаз-роковой группы "Лабиринт". В 1985 году коллектив переехал в город Горький (ныне Нижний Новгород, Россия).

Певица записывала музыку к фильму "Выше Радуги". Также она работала с культовой украинской рок-группой "Братья Гадюкины". Сестричка Вика заняла 1 место на фестивале "Червона рута" в категории рок-исполнителей. Дебютный альбом "Мама, я глупая" Врадий презентовала в 1990 году, куда вошло 13 песен.

Сестричка Вика – "Мамо, я дура": слушайте альбом онлайн

Среди других альбомов Виктории: "Львовский стеб", "По цимбалах", "Тинди-рынды Forever", "Америка, голые бабы".

Брак с Бебешко и эмиграция в США

Виктория Врадий была замужем за продюсером Владимиром Бебешко. Они пробовали развивать карьеру в США, однако мужчина вернулся в Украину, а певица осталась там. Впоследствии супруги развелись.

Вика решила приспосабливаться там (в США – 24 Канал). Я не знаю деталей ее пребывания там. Это, кажется, и рестораны были. Ну то, знаете, смешно – лауреат "Червоной руты", а я буду в ресторане петь. Ну, пусть будет, так решила. И она с тех пор была в Америке,

– рассказывал певец, старший брат Владимира Бебешко Левко Дурко в интервью Rostyslove Production в 2022 году.

Дурко вспомнил, что где-то в 2019-2020 году Сестричка Вика приезжала во Львов. Общих детей у Бебешко и Врадий нет. Однако певица родила сына Дмитрия от первого мужа.

Виктория Врадий / Скриншот из видео

Где сейчас Сестричка Вика?

Вероятно, сейчас Сестричка Вика продолжает проживать в США, однако певица исчезла из украинского информационного пространства. В 2025 году в интервью 24 Каналу музыкант Виктор Морозов рассказывал, что поддерживает связь с Врадий. Когда Виктория приезжала в Украину, они были во Львове, Киеве и Харькове.

В то же время Морозов отметил, что певица не говорила, планирует ли возвращаться на Родину.