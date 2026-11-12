Сестричка Вика впервые за долгое время заговорила об Украине, ее будущем и любимых артистах

Сестричка Вика – одна из самых известных представительниц украинской рок-сцены 90-х. Настоящее имя певицы – Виктория Врадий. Однако уже более 30 лет она ведет уединенную жизнь и почти не появляется в СМИ, поэтому новые подробности об артистке становятся редкостью.

В этом году Кристина Соловий встретилась с сестрой Викой в Лос-Анджелесе, США, и записала с ней беседу, которую уже опубликовала на своем YouTube-канале. Во время беседы Виктория Врадий поделилась своими мыслями об Украине, полномасштабной войне и рассказала, каких украинских исполнителей слушает сейчас.

В частности, певица призналась, что испытывала тревогу еще за несколько дней до российского вторжения в 2022 году. Когда же оно началось, она пережила сильный шок и боль. В то же время Виктория убеждена, что для Украины все закончится хорошо.

Я понимаю ужасные потери, несчастные дети – я все это переживаю как личное, но я точно знаю, что Украина будет всегда, она превыше всего,

– сказала Сестричка Вика.

Также она выразила восхищение украинцами, назвав их самыми сильными и лучшими людьми в мире.

Во время беседы Кристина Соловий поинтересовалась и музыкальными предпочтениями певицы. Виктория Врадий вспомнила Святослава Вакарчука и группу "Вопли Видоплясова". А еще рассказала, что до сих пор слушает батярские песни Виктора Морозова, в частности в автомобиле. Среди ее любимой музыки также есть украинский джаз.

Подкаст Кристины Соловий "Моя Территория" с Сестричкой Викой об украинской музыке 90-х: смотрите видео онлайн

Встреча Кристины Соловий с Сестричкой Викой состоялась неслучайно. Артистка обратилась к творчеству легенды украинского рока и записала свою версию ее культовой песни "Прощай".