Сестричка Віка вперше за довгий час заговорила про Україну, її майбутнє та улюблених артистів

Цього року Христина Соловій зустрілася зі Сестричкою Вікою в Лос-Анджелесі, США, та записала з нею розмову, яку вже опублікувала на своєму ютуб-каналі. Під час спілкування Вікторія Врадій поділилася думками про Україну, повномасштабну війну та розповіла, яких українських виконавців слухає зараз.

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Зокрема, співачка зізналася, що відчувала тривогу ще за кілька днів до російського вторгнення у 2022 році. Коли ж воно почалося, пережила сильний шок і біль. Водночас Вікторія переконана, що для України все закінчиться добре.

Я розумію страшенні втрати, нещасні діти – я то все відчуваю як особисто, але я точно знаю, що Україна буде завжди, вона понад усе– сказала Сестричка Віка.

Також вона висловила захоплення українцями, назвавши їх несамовитими людьми, найсильнішими й найкращими у світі.

Під час розмови Христина Соловій поцікавилася і музичними вподобаннями співачки. Вікторія Врадій згадала Святослава Вакарчука та гурт "Воплі Відоплясова". А ще розповіла, що досі слухає батярські пісні Віктора Морозова, зокрема в автомобілі. Серед її улюбленої музики також є український джаз.

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Зустріч Христини Соловій зі Сестричкою Вікою відбулася не випадково. Артистка звернулася до творчості легенди українського року й записала власну версію її культової пісні "Прощай".