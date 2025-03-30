Сестру Маши Ефросининой, которая живет в Москве, "кинули" на миллионную сумму

Сестра известной телеведущей Маши Ефросининой Елизавета Ющенко, которая замалчивает войну в Украине, стала жертвой финансового мошенничества в России. Ее обманули более чем на 4 миллиона гривен.

Елизавета раскрыла подробности аферы. Сообщает Show 24 со ссылкой на пропагандистские СМИ.

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Как оказалось, имя Елизаветы было использовано для незаконного оформления поручительства по кредиту. Инцидент произошел еще в 2023 году, однако женщина узнала об этом только сейчас, ведь тогда лечилась на Мальдивах.

Я узнала об этом неожиданно. Никто меня не предупреждал, что на меня оформили долг. Сейчас делом занимаются юристы,

– рассказала предательница Украины Лиза.

По предварительной информации, к мошеннической схеме может быть причастна бывшая бизнес-партнерша Елизаветы. Сейчас против подозреваемой подан судебный иск с требованием возмещения 20 миллионов рублей (около 10 миллионов гривен).

В то же время правоохранительные органы проводят расследование для установления всех обстоятельств дела и выявления причастных лиц.

Для справки! Елизавета Ющенко – бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко. От брака с его сыном Андреем имеет дочь Варвару. С 2014 года живет в России, где замужем за русским бизнесмен Сергеем, с которым воспитывает сына.

Известно, что во время полномасштабного вторжения России в Украину Елизавета и ее сестра-телеведущая прекратили общение.

Заметим, на днях Маша Ефросинина кардинально сменила имидж.