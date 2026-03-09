"Ты – космос", "Алла Горская․ Боривитер" и не только: известны победители Шевченковской премии-2026
- Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко 2026 года была присуждена в различных категориях, в частности прозе, публицистике, киноискусстве, театральном искусстве и тому подобное.
- Каждый победитель получил диплом, почетный знак и денежное вознаграждение в размере 484 тысячи 480 гривен.
Церемония награждения лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2026 года состоялась 9 марта. Традиционно событие приурочено ко дню рождения великого Кобзаря.
Имена лауреатов Шевченковской премии 2026 года опубликовали на сайте президента Украины.
Кто получил Шевченковскую премию в 2026 году?
Проза:
Юрий Щербак – за книгу итогов и пророчеств "Мертвая память. Голоса и крики";
Павел Белянский – за роман "Биться нельзя отступить".
Поэзия:
премию не присудили.
Литературоведение и искусствоведение:
Олеся Авраменко – за искусствоведческие научно-популярные произведения из авторской серии Accent: книги "Билокур", "Приходько", "Тистол";
Сергей Трымбач – за книгу "Иван Миколайчук. Мистерии судьбы".
Публицистика и журналистика:
Олег Криштопа – за документальный роман "Радио "Афродита"".
Киноискусство:
Павел Остриков – за фильм "Ты – космос".
Театральное искусство:
Оксана Дмитриева – за:
спектакли "Вертеп", "Жираф Монс" Харьковского государственного академического театра кукол им. В. А. Афанасьева;
спектакль "Буря" Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой;
спектакль "Медея" Ивано-Франковского национального академического театра имени Ивана Франко.
Творческое кураторство культурно-художественных проектов:
Татьяна Гаук, Елена Грозовская, Михаил Куливник, Екатерина Лисова, Дарья Подольцева – за выставочный проект "Алла Горская. Боривитер";
Валерий Сахарук – за культурно-художественный проект "30х30. Современное украинское искусство".
Дизайн:
премию не присудили.
Декоративно-прикладное искусство:
Игорь Мациевский – за художественный проект "Рожденные в огне" (серия художественных работ украинского стекла).
Фотоискусство:
Елена Гром – за фотопроект "Украденная весна".
Визуальные искусства:
Назар Билык – за "Мемориал украинским разведчикам", серии скульптур "Возбужденное пространство" и "Сплав".
Концертно-исполнительское искусство:
Юлия Ткач – за медиапроект "За шаг до Победы", а также художественные циклы "Фигуры", "Встреча эпох", концертные программы и фондовые записи 2020–2025 годов.
Музыкальное искусство:
Алексей Скрипник – за хоровой концерт "Катарсис" для смешанного хора a cappella на канонические тексты и симфонию № 3 "Галина" для скрипки и симфонического оркестра.
Во время премии выступил и Владимир Зеленский
Журналисты Укринформ рассказали, что Владимир Зеленский выступил на церемонии вручения Шевченковской премии-2026
Президент подчеркнул, что после "ужасной российской зимы" наступает украинская весна: в культуре и искусстве. Эту надежду Украина завоевала благодаря военным и всем, кто сохраняет украинскую идентичность.
Что известно о Шевченковской премии?
Шевченковская премия является государственной наградой Украины, основанной в 1961 году – в 100-ю годовщину со дня перезахоронения Тараса Шевченко. Премию присуждают за весомый вклад в развитие культуры и искусства.
Наградой отмечают авторов выдающихся произведений литературы и искусства, публицистики и журналистики, которые считают "вершинным духовным достоянием украинского народа", а также такими, утверждающие "высокие гуманистические идеалы" и обогащают национальное сознание и самобытность.
Сейчас лауреатов определяют в 7 категориях: литература, публицистика и журналистика, литературоведение и искусствоведение, музыкальное искусство, театральное искусство, киноискусство и визуальные искусства.
В 2025 году среди лауреатов Шевченковской премии были Юрий Издрик, Павел Казарин, Александр Шимко, Богдана Пивненко и другие.