"Ты – космос", "Алла Горская․ Боривитер" и не только: известны победители Шевченковской премии-2026

Церемония награждения лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2026 года состоялась 9 марта. Традиционно событие приурочено ко дню рождения великого Кобзаря.

Имена лауреатов Шевченковской премии 2026 года опубликовали на сайте президента Украины.

К теме Пророческие цитаты из стихов Шевченко: о чем предостерегал и что предсказал Кобзарь

Кто получил Шевченковскую премию в 2026 году?

Проза:

Юрий Щербак – за книгу итогов и пророчеств "Мертвая память. Голоса и крики";

Павел Белянский – за роман "Биться нельзя отступить".

Поэзия:

премию не присудили.

Литературоведение и искусствоведение:

Олеся Авраменко – за искусствоведческие научно-популярные произведения из авторской серии Accent: книги "Билокур", "Приходько", "Тистол";

Сергей Трымбач – за книгу "Иван Миколайчук. Мистерии судьбы".

Публицистика и журналистика:

Олег Криштопа – за документальный роман "Радио "Афродита"".

Киноискусство:

Павел Остриков – за фильм "Ты – космос".

Театральное искусство:

Оксана Дмитриева – за:

спектакли "Вертеп", "Жираф Монс" Харьковского государственного академического театра кукол им. В. А. Афанасьева;

спектакль "Буря" Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой;

спектакль "Медея" Ивано-Франковского национального академического театра имени Ивана Франко.

Творческое кураторство культурно-художественных проектов:

Татьяна Гаук, Елена Грозовская, Михаил Куливник, Екатерина Лисова, Дарья Подольцева – за выставочный проект "Алла Горская. Боривитер";

Валерий Сахарук – за культурно-художественный проект "30х30. Современное украинское искусство".

Дизайн:

премию не присудили.

Декоративно-прикладное искусство:

Игорь Мациевский – за художественный проект "Рожденные в огне" (серия художественных работ украинского стекла).

Фотоискусство:

Елена Гром – за фотопроект "Украденная весна".

Визуальные искусства:

Назар Билык – за "Мемориал украинским разведчикам", серии скульптур "Возбужденное пространство" и "Сплав".

Концертно-исполнительское искусство:

Юлия Ткач – за медиапроект "За шаг до Победы", а также художественные циклы "Фигуры", "Встреча эпох", концертные программы и фондовые записи 2020–2025 годов.

Музыкальное искусство:

Алексей Скрипник – за хоровой концерт "Катарсис" для смешанного хора a cappella на канонические тексты и симфонию № 3 "Галина" для скрипки и симфонического оркестра.

Каждый победитель получил диплом, почетный знак и денежное вознаграждение в размере 484 тысячи 480 гривен.

Во время премии выступил и Владимир Зеленский

Журналисты Укринформ рассказали, что Владимир Зеленский выступил на церемонии вручения Шевченковской премии-2026

Президент подчеркнул, что после "ужасной российской зимы" наступает украинская весна: в культуре и искусстве. Эту надежду Украина завоевала благодаря военным и всем, кто сохраняет украинскую идентичность.

Что известно о Шевченковской премии?