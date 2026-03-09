Укр Рус
"Ты – космос", "Алла Горская․ Боривитер" и не только: известны победители Шевченковской премии-2026
9 марта, 21:30
Обновлено - 22:03, 9 марта

"Ты – космос", "Алла Горская․ Боривитер" и не только: известны победители Шевченковской премии-2026

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко 2026 года была присуждена в различных категориях, в частности прозе, публицистике, киноискусстве, театральном искусстве и тому подобное.
  • Каждый победитель получил диплом, почетный знак и денежное вознаграждение в размере 484 тысячи 480 гривен.

Церемония награждения лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2026 года состоялась 9 марта. Традиционно событие приурочено ко дню рождения великого Кобзаря.

Имена лауреатов Шевченковской премии 2026 года опубликовали на сайте президента Украины.

Кто получил Шевченковскую премию в 2026 году?

Проза:

  • Юрий Щербак – за книгу итогов и пророчеств "Мертвая память. Голоса и крики";

  • Павел Белянский – за роман "Биться нельзя отступить".

Поэзия:

  • премию не присудили.

Литературоведение и искусствоведение:

  • Олеся Авраменко – за искусствоведческие научно-популярные произведения из авторской серии Accent: книги "Билокур", "Приходько", "Тистол";

  • Сергей Трымбач – за книгу "Иван Миколайчук. Мистерии судьбы".

Публицистика и журналистика:

  • Олег Криштопа – за документальный роман "Радио "Афродита"".

Киноискусство:

  • Павел Остриков – за фильм "Ты – космос".

Театральное искусство:

Оксана Дмитриева – за:

  • спектакли "Вертеп", "Жираф Монс" Харьковского государственного академического театра кукол им. В. А. Афанасьева;

  • спектакль "Буря" Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой;

  • спектакль "Медея" Ивано-Франковского национального академического театра имени Ивана Франко.

Творческое кураторство культурно-художественных проектов:

  • Татьяна Гаук, Елена Грозовская, Михаил Куливник, Екатерина Лисова, Дарья Подольцева – за выставочный проект "Алла Горская. Боривитер";

  • Валерий Сахарук – за культурно-художественный проект "30х30. Современное украинское искусство".

Дизайн:

  • премию не присудили.

Декоративно-прикладное искусство:

  • Игорь Мациевский – за художественный проект "Рожденные в огне" (серия художественных работ украинского стекла).

Фотоискусство:

  • Елена Гром – за фотопроект "Украденная весна".

Визуальные искусства:

  • Назар Билык – за "Мемориал украинским разведчикам", серии скульптур "Возбужденное пространство" и "Сплав".

Концертно-исполнительское искусство:

  • Юлия Ткач – за медиапроект "За шаг до Победы", а также художественные циклы "Фигуры", "Встреча эпох", концертные программы и фондовые записи 2020–2025 годов.

Музыкальное искусство:

  • Алексей Скрипник – за хоровой концерт "Катарсис" для смешанного хора a cappella на канонические тексты и симфонию № 3 "Галина" для скрипки и симфонического оркестра.

Каждый победитель получил диплом, почетный знак и денежное вознаграждение в размере 484 тысячи 480 гривен.

Во время премии выступил и Владимир Зеленский

Журналисты Укринформ рассказали, что Владимир Зеленский выступил на церемонии вручения Шевченковской премии-2026

Президент подчеркнул, что после "ужасной российской зимы" наступает украинская весна: в культуре и искусстве. Эту надежду Украина завоевала благодаря военным и всем, кто сохраняет украинскую идентичность.

Что известно о Шевченковской премии?

  • Шевченковская премия является государственной наградой Украины, основанной в 1961 году – в 100-ю годовщину со дня перезахоронения Тараса Шевченко. Премию присуждают за весомый вклад в развитие культуры и искусства.

  • Наградой отмечают авторов выдающихся произведений литературы и искусства, публицистики и журналистики, которые считают "вершинным духовным достоянием украинского народа", а также такими, утверждающие "высокие гуманистические идеалы" и обогащают национальное сознание и самобытность.

  • Сейчас лауреатов определяют в 7 категориях: литература, публицистика и журналистика, литературоведение и искусствоведение, музыкальное искусство, театральное искусство, киноискусство и визуальные искусства.

  • В 2025 году среди лауреатов Шевченковской премии были Юрий Издрик, Павел Казарин, Александр Шимко, Богдана Пивненко и другие.