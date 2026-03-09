В условиях войны России против Украины, стихи Шевченко можно трактовать как пророчества и предупреждения, а еще – прогнозы что ждет Украину. Поэтому, в день его именин 9 марта, хорошая возможность взять в руки "Кобзаря".

О чем предупреждает поэзия Шевченко?

Жизнь Шевченко – это отдельная тема для изучения. Но сама жизнь – от крепостного до известного придворного художника, с арестами, заключением, службой в армии, запретом писать и рисовать, пребыванием на чужбине сформировала его отношение к Московии, тоску по Родине и его "предостережения" и "пророчества". Через многие стихи пронесено главное предостережение – не доверять "москалям".

В условиях агрессивной войны России против Украины все шевченковские слова о "москалях", которые раньше звучали только как слова из стихов (а он немало слов придумал сам), сегодня можно толковать – "а я вас предупреждал".

Как подсчитали литераторы, слова "москаль" и "москали" в стихах Шевченко употреблял пятьдесят пять раз, и еще другие варианты более сорока – "москалеві", "москалевою", "москалеву", "москалика", "москалики", "москалів", "москаля", "москалям", "москалями", "москалях".

Чего стоит поэма "Катерина", сюжет которой связан с изменчивостью и ненадежностью солдат из Московщины:

"Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі – чужі люде,

Роблять лихо з вами.

Москаль любить жартуючи,

Жартуючи кине;

Піде в свою Московщину,

А дівчина гине…"

Он предостерегал и с осуждением относился к женщинам, которые знались с москалями, как это описано в "Титаровне-Немировне", как символ измены: