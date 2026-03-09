Смотрите также Не только "стриж": эта птичка имеет более интересное украинское название
О чем предупреждает поэзия Шевченко?
Жизнь Шевченко – это отдельная тема для изучения. Но сама жизнь – от крепостного до известного придворного художника, с арестами, заключением, службой в армии, запретом писать и рисовать, пребыванием на чужбине сформировала его отношение к Московии, тоску по Родине и его "предостережения" и "пророчества". Через многие стихи пронесено главное предостережение – не доверять "москалям".
В условиях агрессивной войны России против Украины все шевченковские слова о "москалях", которые раньше звучали только как слова из стихов (а он немало слов придумал сам), сегодня можно толковать – "а я вас предупреждал".
Памятник Шевченко / pixabay.com
Как подсчитали литераторы, слова "москаль" и "москали" в стихах Шевченко употреблял пятьдесят пять раз, и еще другие варианты более сорока – "москалеві", "москалевою", "москалеву", "москалика", "москалики", "москалів", "москаля", "москалям", "москалями", "москалях".
Чего стоит поэма "Катерина", сюжет которой связан с изменчивостью и ненадежностью солдат из Московщины:
"Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі – чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине…"
Он предостерегал и с осуждением относился к женщинам, которые знались с москалями, как это описано в "Титаровне-Немировне", как символ измены:
"Титарівна-Немирівна
Гаптує хустину.
Та колише московщеня,
Малую дитину.
Титарівна-Немирівна
Людьми гордувала…
А москаля-пройдисвіта
Нищечком вітала!"
В поэме "Кавказ" вспоминает, как имперские захватнические аппетиты не ценят человеческих житей, и как приходится погибать не за свою Родину:
"Мій Якове добрий! Не за Україну,
А за її ката довелось пролить
Кров добру, не чорну. Довелось запить
З московської чаші московську отруту!"
О желании пленить и захватить упомянуто и в поэме "Невольник" (1859):
"Ляхи були, усе взяли,
Кров повипивали!..
А москалі і світ Божий
В путо закували."
С москалями он сравнивает свою тоску, которая окутывает нагло и тяжело, напирает на грудь, как вот в стихотворении "Слов за душевное, оступили":
"Бог зна колишнії случаї
В душі своїй перебираю
Та списую; щоб та печаль
Не перлася, як той москаль,
В самотню душу. Лютий злодій
Впирається-таки, та й годі."
"Бо москалі, чужі люди,
Тяжко з ними жити;
Немає з ким поплакати,
Ні поговорити."
Вероятно в этих строках Шевченко подчеркивает, что ментально это очень чужие люди, жестокие и циничные, с которыми трудно найти общий язык даже через много лет. Каждое упоминание будто настораживает и предупреждает – не верьте, боритесь, не дружите, ждите от москаля только плохого. И эти слова, будто демонстрируют что и за много лет ничего не изменилось.
И к сожалению, снова нам близки строки из стихов о вдовьих сёзах и тоске по любимым, которые ушли на войну и о них нет весточки – остается только ждать. Многим украинкам близки переживания девушки, которые описаны в поэме "Причинная".
Что предсказывал Кобзарь для Украины?
Изучая историю и традиции своей Родины Шевченко призвал, знать свое прошлое, не отрекаться вд него, не пытаться убежать или прислужиться кому-то (новой власти), а творить свое, помнить какого мы рода, гордиться этим. Вспомните его призыв из стихотворения "И мертвым, и живым..."
"Не дуріте самі себе,
Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь."
И его наставническое о славной истории страны, и то, что враг недооценил мощи украинцев из стихотворения "К Основьяненко":
"Тілько ворог, що сміється...
Смійся, лютий враже!
Та не дуже, бо все гине, –
Слава не поляже;
Не поляже, а розкаже,
Що діялось в світі,
Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти.
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине...
От де, люде, наша слава,
Слава України!".
Помните его "Заповіт", он не зря завещал, а сегодня – это уже руководство к действиям:
"Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю
Землю окропіте."
И давайте верить в то, во что верил Шевченко в своем стихотворении "И Архимед, и Галилей":
"І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі."
Стихи Тараса – живые, искренние, и пророческие, а во время войны – актуальны как никогда. Верьте в его пророчества! Слава Украине!