В умовах війни Росії проти України, вірші Шевченка пожна трактувати як пророцтва та попередження, а ще – прогнози що чекає Україну. Тому, у день його іменин 9 березня, гарна нагода взяти до рук "Кобзаря".

Про що попереджає поезія Шевченка?

Життя Шевченка – то окрема тема для вивчення. Але саме життя – від кріпака до відомого придворного художника, з арештами, ув'язненням, службою в армії, забороною писати та малювати, перебуванням на чужині сформувало його ставлення до Московії, тугу за Батьківщиною та його "перестороги" та "пророцтва". Через багато віршів пронесено головну пересторогу – не довіряти "москалям".

В умовах агресивної війни Росії проти України усі шевченкові слова про "москалів", які раніше звучали лише як слова з віршів (а він чимало слів придумав сам), сьогодні можна тлумачити – "а я вас попереджав".

Як підрахували літератори, слова "москаль" і "москалі" у віршах Шевченко вживав п’ятдесят п’ять разів, і ще інші варіанти понад сорок – "москалеві", "москалевою", "москалеву", "москалика", "москалики", "москалів", "москаля", "москалям", "москалями", "москалях".

Чого вартує поема "Катерина", сюжет якої пов'язаний зі зрадливістю та ненадійнстю солдатів з Московщини:

"Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі – чужі люде,

Роблять лихо з вами.

Москаль любить жартуючи,

Жартуючи кине;

Піде в свою Московщину,

А дівчина гине…"

Він застерігав та з призирством ставився до жінок, які зналися з москалями, як це описано в "Титарівні-Немирівні", як символ зради:

"Титарівна-Немирівна

Гаптує хустину.

Та колише московщеня‌,

Малую дитину.