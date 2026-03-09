Имена лауреатов Шевченковской премии 2026 года опубликовали на сайте президента Украины.

К теме Пророческие цитаты из стихов Шевченко: о чем предостерегал и что предсказал Кобзарь

Проза:

Павел Белянский – за роман "Биться нельзя отступить".

Юрий Щербак – за книгу итогов и пророчеств "Мертвая память. Голоса и крики";

Поэзия:

Литературоведение и искусствоведение:

Олеся Авраменко – за искусствоведческие научно-популярные произведения из авторской серии Accent: книги "Білокур", "Приходько", "Тістол";

Публицистика и журналистика:

Киноискусство:

Павел Остриков – за фильм "Ты – космос".

Театральное искусство:

Оксана Дмитриева – за:

спектакли "Вертеп", "Жираф Монс" Харьковского государственного академического театра кукол им. В. А. Афанасьева;

Творческое кураторство культурно-художественных проектов:

Дизайн:

Декоративно-прикладное искусство:

Игорь Мациевский – за художественный проект "Рожденные в огне" (серия художественных работ украинского стекла).

Фотоискусство:

Визуальные искусства:

Назар Билык – за "Мемориал украинским разведчикам", серии скульптур "Возбужденное пространство" и "Сплав".

Концертно-исполнительское искусство:

Юлия Ткач – за медиапроект "За шаг до Победы", а также художественные циклы "Фигуры", "Встреча эпох", концертные программы и фондовые записи 2020–2025 годов.

Музыкальное искусство:

Алексей Скрипник – за хоровой концерт "Катарсис" для смешанного хора a cappella на канонические тексты и симфонию № 3 "Галина" для скрипки и симфонического оркестра.

Каждый победитель получил диплом, почетный знак и денежное вознаграждение в размере 484 тысячи 480 гривен.

Шевченковская премия является государственной наградой Украины, основанной в 1961 году – в 100-ю годовщину со дня перезахоронения Тараса Шевченко. Премию присуждают за весомый вклад в развитие культуры и искусства.

Наградой отмечают авторов выдающихся произведений литературы и искусства, публицистики и журналистики, которые считают "вершинным духовным достоянием украинского народа", а также такими, утверждающие "высокие гуманистические идеалы" и обогащают национальное сознание и самобытность.

Сейчас лауреатов определяют в 7 категориях: литература, публицистика и журналистика, литературоведение и искусствоведение, музыкальное искусство, театральное искусство, киноискусство и визуальные искусства.