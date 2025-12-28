Укр Рус
28 декабря, 06:30
В метро, на вокзале и дома: украинские звезды, художники и дипломаты спели "Щедрик"

Марта Гнат
Основні тези
  • Украинские звезды, художники и дипломаты исполнили "Щедрик" в разных локациях, в частности в метро и на вокзале.
  • Джамала, Jerry Heil и хор "Гомон" присоединились к исполнению песни, создавая праздничную атмосферу.

Уже скоро начнется щедривка, а это значит, что стоит вспомнить соответствующие песни. Первыми этот шаг сделали известные люди, которые очаровали чувственным исполнением в разных локациях.

Хор "Гомон", Джамала с сыном, Jerry Heil с хором, а также дипломаты и художники уже внесли свою лепту в праздничную программу. 24 Канал рекомендует послушать "Щедрик" Леонтовича в разных исполнениях.

Как украинские звезды поют "Щедрик"?

Хор "Гомон" давно прославился исполнением легендарной щедривки. А в период рождественских праздников нежное пение вместе с зимней атмосферой дарит особое ощущение.

Хор "Гомон" исполняет "Щедрик": смотрите видео онлайн

Джамала же опубликовала видео со своим сыном, 7-летним Эмиром. Мальчик играл на фортепиано, а звездная мама в своем стиле исполнила всемирно известного "Щедрика".

Джамала вместе с сыном спела "Щедрик": смотрите видео онлайн

Jerry Heil вместе с хором исполнила произведение Николая Леонтовича вместе с хором на одном из вокзалов. Люди, которые прибывали, и те, кто уезжал, имели возможность окунуться в атмосферу праздника и чего-то такого, что бывает только на Рождество.

Jerry Heil спела "Щедрик" на вокзале: смотрите видео онлайн

А еще одно особое пение прозвучало в киевском метро. К "Щедрику" присоединились дипломаты и украинские художники. Прохожие снимали выступление на видео, ведь место, которое часто превращается в убежище от российских ракет, в один момент превратился в место, где громко звучит щедривка, а в душах поселяется немного радости и веры в лучшее будущее.

В киевском метро спели "Щедрик": смотрите видео онлайн

@kanal.dim У київському метро пролунала різдвяна класика. Представники посольств Німеччини, Франції та Великої Британії разом з українськими митцями виконали "Щедрик" – як жест підтримки й солідарності з Україною. Instagram/german_embassy_ukraine #різдво #щедрик #метро #музика ♬ оригінальний звук - Телеканал Дім

Кроме того, на станции "Золотые ворота" киевского метро спели колядку "Пане господарю".