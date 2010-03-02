Эта война будет с нами всю жизнь․ Как ветеран передает свой опыт и готовит будущих воинов

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"Тренируйтесь, готовьтесь, учитесь. Эта война не закончится, будет всю жизнь с нами", – с такими словами обращается к украинцам ветеран войны Александр Десятников. Он родился в 1982 году в Латвии. Впоследствии вместе с родителями переехал в Харьков, где окончил школу и университет. 15 лет мужчина занимался архитектурно-реставрационными работами, но жизнь перевернулась с ног на голову 24 февраля 2022.

Когда началась полномасштабная война, Александр оставил работу и присоединился к добровольцам, которые стали на защиту Украины. Тогда попал в 125-ю отдельную бригаду территориальной обороны города Львова.

Вместе с собратьями выполнял боевые задачи на Харьковщине, Сумщине, в городе Бахмут. Из-за ранения Александру пришлось оставить службу, но и в тылу он продолжил делать все возможное, чтобы помогать силам обороны.

Как ветеран использует свой боевой опыт в подготовке будущих воинов? Как появилась идеи открыть школу подготовки "Крук"? Кто может учиться в школе и по каким направлениям? Какой из курсов обязательно должен пройти каждый человек? Ответы на эти и другие вопросы ищите далее в разговоре, который состоялся в рамках проекта "Красота в несокрушимости".

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В ту ночь не спал никто, – начало полномасштабного вторжения и ранения в Бахмуте

В ночь на 24 февраля Александр и его друзья не спали. Все знали, что будет наступление.

Утром мы все были собраны. Понимали, что надо действовать. Поехали по подразделениям, пытались куда-то попасть,

– вспоминает мужчина.

Тогда Александр попал в состав 125-й бригады львовской ТрО. Сначала отправились на Харьковское направление, потом были на Сумщине. А потом – в Бахмуте, где и происходили ожесточенные бои.

Ранение Александр получил 3 марта 2023 года. Тогда возле него разорвалась мина 80-ка. Осколочных ранений у мужчины не было, однако взрывная волна сильно повредила позвоночник. И, к счастью, благодаря длительному лечению и реабилитации Александр смог вернуться к активной жизни.



Александр Десятников / Фото из личного архива ветерана

Реабилитация будет всю жизнь, – восстановление после ранения и интеграция ветеранов в общество

Даже те воины, которые возвращаются с войны без физических ранений, нуждаются в реабилитации. У многих есть моральные травмы, над которыми надо работать.

Реабилитация продлится всю жизнь. Если ты перестаешь заниматься физическими упражнениями – это не окей. Многие люди говорят: "Ну ты же целый!". Ну, вроде так. Плохо вижу на один глаз, почти не слышу левым ухом, но в целом вроде цел,

– говорит Александр.

Мы можем не видеть внешних изменений людей, которые были на войне, но не имеем права забывать о том, что все они принесли свою цену за нашу мирную жизнь. У кого-то серьезные проблемы со сном, психологические травмы, которых часто гораздо труднее избавиться, чем физических. Александр отмечает важность психологической реабилитации, которая нужна каждому.

Если человек думает, что после получения таких психологических стрессов на войне сможет самостоятельно реабилитироваться, – это большая ошибка. Когда человек приезжает из зоны боевых действий, он закрывается. Потом начинаются проблемы с алкоголем, конфликты. Приходят мысли, что ты никому не нужен, что всем безразлично. Поэтому психолог важен,

– отмечает защитник.

Уже сейчас общество должно быть готовым к тому, что постоянно возвращаются люди с войны и будут возвращаться в дальнейшем. Социум должен понимать, что человек прошел через тяжелые испытания, получил безумный стресс для мозга.



Александр Десятников / Фото из личного архива ветерана

"Если человек агрессирует, то это не значит, что он агрессивный. Это защитная реакция организма. Так же бывают случаи, когда человек может потерять сознание на улице из-за контузии. А прохожие могут подумать, что это пьяный. Надо объяснять обществу, что бывают такие случаи. А также обязательно интегрировать ветеранов в общество, поддерживать их бизнес. Например, если я имею выбор поехать на большое СТО или на маленькое, где работают ветераны, то я поеду на маленькое. Потому что поддерживаю своих. Так же с магазинами, мероприятиями и тому подобное. Надо поддерживать людей, чтобы общество подключалось к интеграции ветеранов", – подчеркивает Александр.

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На улицах наших городов есть много людей с ампутациями. Надо объяснять, как вести себя с этими людьми. Никто не хочет, чтобы его жалели. Люди с инвалидностью – это полноценные члены общества. Их надо воспринимать на уровне. И в разъяснении этого должно участвовать и государство.

Это один из важных элементов реинтеграции ветеранов, – как Александр передает свой опыт в школе "Крук"

После ранения Александр Десятников уволился из рядов ВСУ, вернулся домой, где много знакомых обращались с просьбами что-то рассказать, что-то показать. Желающих получить опыт Александра было много, поэтому мужчина решил налаживать постоянный процесс, систематизировать обучение.

Школу я назвал "Крук" в честь моих трех собратьев, которые погибли в Бахмуте 4 марта 2023 года. У них были позывные: "Крук-1", "Крук-2", "Крук-3". Это все люди, с которыми мы с первых дней были рядом, мы были друзьями, как одна семья,

– делится мужчина.

Сейчас Александр работает в школе руководителем и преподавателем огневой и тактической подготовки. Также в развитии этого проекта ему помогает небольшая команда.



Александр Десятников в школе "Крук" / Фото из личного архива ветерана

В основном среди инструкторов школы можно увидеть ветеранов, которые находятся в отпуске или на реабилитации после ранения.

Это один из важных элементов реинтеграции ветеранов. Они чувствуют, что здесь нужны. Когда военный приехал с ранением, он не знает, куда себя деть. А так понимает, что его знания нужны, что может передавать их другим людям, чтобы они воспользовались при необходимости. Конечно, лучше, чтобы не воспользовались, но живем в такое время, когда надо быть готовым ко всему,

– рассказывает Александр.

В школе подготовки "Крук" занимаются как в группах, так и индивидуально. Также есть возможность корпоративного обучения. Там готовят к войску, обучают неотложной домедицинской помощи, аэроразведки, инженерного дела и минно-взрывной безопасности.

По программе обучения, то она обсуждается отдельно, ведь подстраивается под количество людей, пожелания. Обучение по разным направлениям происходит на разных локациях.

Обучение по огневой подготовке проводят на стрелковом комплексе ССК "Карабин", который расположен недалеко от города Каменка-Бугская.

Это большой, лицензированный стрелковый полигон. Там мы можем проводить как огневую подготовку, так и тактическое обучение. Также проводим там выездные учения по домедицинской помощи, оказанию неотложной помощи пострадавшим в боевых условиях, эвакуационных мероприятиях, минно-взрывной безопасности. Иногда мы можем поехать в лес, где есть возможность поучиться копать окопы, выполнять какие-то интересные задачи. В общем локации меняются постоянно,

– рассказывает Александр.

Важно понимать, что на таких учениях безопасность должна быть на первом месте, их надо проводить исключительно на лицензированных полигонах. Также "Крук" сотрудничают с 24-й отдельной механизированной бригадой. Стоит отметить, что для военнослужащих обучение по всем направлениям проводятся бесплатно.

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Успешным является сотрудничество с проектом RECRUITER UA. Они проводят рекрутинг и помогают людям, которые хотят служить, с поиском бригад. Так человек находит свое место, то, что он хочет.

Теоретические занятия в основном проводят во Львове, на территории школы "Крук".



Александр Десятников с курсантом школы "Крук" / Фото из личного архива ветерана

Самому молодому курсанту было 17 лет, – кто и как может присоединиться к обучению

Сейчас самому молодому ученику школы было 17 лет. Для того, чтобы он мог учиться, было необходимо разрешение родителей. По словам Александра, этот парень активно занимается своей самоподготовкой, понимает, что хочет стать военным.

Также среди учеников есть женщины, девушки, пары. Больше всего женщин посещают курсы по медицине. И это количество постоянно увеличивается.

Многие люди, которые прошли подготовку, уже отправились в подразделения. Они приезжают на службу и уже умеют понимают базовые вещи. И с такими знаниями есть шансы попасть на хорошую должность в определенное подразделение.

Если человек хочет попасть в хорошее подразделение, то должен готовиться уже сейчас. Там ему никто не будет объяснять элементарные вещи. Там нужны специалисты. А если человек готов смириться и попасть в любое подразделение, можно не готовиться. Но если ты здесь не учишься, там тоже никто учить не будет,

– отмечает ветеран.

Среди курсантов есть не только жители Украины, приезжают даже из-за рубежа. В таких случаях Александр планирует обучение так, чтобы за эти несколько дней, пока здесь, получили максимум знаний.

Записаться на обучение по неотложной домедицинской помощи, аэроразведки, инженерного дела и минно-взрывной безопасности можно через страницу в инстаграме или сайт школы "Крук".

Чтобы смочь спасти жизнь, – какой курс должен пройти каждый человек

Александр отмечает, что каждый из нас обязательно должен пройти курс медицинской подготовки, чтобы уметь оказывать первую домедицинскую помощь.

Это даже не обсуждается. Сейчас мы живем в постоянной угрозе атак, но не одними атаками. Опасность может быть и дома, и на улице, потому что улица – это зона повышенной опасности,

– подчеркивает ветеран.

В жизни случаются разные ситуации, когда необходимо уметь оказывать первую домедицинскую помощь. Травмировались в походе, в ДТП и т.д. – важно знать, как действовать в таких ситуациях, чтобы смочь спасти жизнь.

А также каждый украинец обязательно должен пройти курс огневой подготовки.

Война не закончится, она с нами навсегда. Поэтому надо готовиться. Девиз нашей школы очень прост: "Тренируйтесь, готовьтесь, учитесь". Потому что война никуда не денется, будет с нами уже жизнь. С людоедом невозможно о чем-то договориться,

– отмечает Александр.

Россияне постоянно живут в пропаганде. С первых лет жизни их готовят к тому, что они станут взрослыми и поедут убивать нас, украинцев. Просто за то, что мы есть. Поэтому нам надо готовиться, учиться и тренироваться. Лучше знать и не применить эти знания, чем не знать и не уметь использовать тогда, когда это будет нужно.