От популярных каверов до проникновенных песен: SHUMEI выступит с большим концертом во Львове

Украинский певец SHUMEI в рамках большого концертного тура выступит во Львове. Мероприятие состоится в понедельник, 16 июня.

Концерт артиста пройдет во Львовской национальной опере. Об этом сообщает Show 24.

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Масштабный тур SHUMEI (TOUR – 2025) по Украине и Европе сделает остановку в родном городе певца, Львове. 16 июня там состоится сольный концерт.

SHUMEI – представитель молодой современной украинской сцены, творчество которого объединяет сердца слушателей. На концерте певец исполнит как каверы на популярные песни, так и собственные проникновенные композиции.

Специальной гостьей концерта во Львове станет певица DOMIY.

Чем известен SHUMEI

Певец стал популярным после композиции "У тополя", которая передавала эмоции украинцев в начале полномасштабного вторжения. Впоследствии SHUMEI представил несколько успешных дуэтов с Тиной Кароль, Златой Огневич и DOMIY.

SHUMEI в 2024 году стал победителем премии YUNA в номинации "Лучший дуэт/коллаборация" за трек "Буревіями" со Златой Огневич. Свою первую премию он получил за перепев песни польской группы Enej "У тополя".