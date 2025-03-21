Певица Sia подала на развод с мужем после двух лет брака

Австралийская певица Sia подала на развод со своим мужем Даниэлем Бернадом. Они были в браке два года.

Согласно документам, причиной развода Sia назвала "непримиримые разногласия". Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на People.

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Из документов также стало известно, что почти год назад Sia тайно родила ребенка от Даниэля Бернада. Малыша назвали Somersault Wonder Bernad, он появился на свет 27 марта 2024 года.

Певица хочет получить юридическую и физическую опеку над их 11-месячным ребенком, но не против того, чтобы Даниэль с ним виделся. В то же время Sia просит, чтобы суд не обязывал ее экс-супруга платить алименты.

Что известно о личной жизни Sia

Напомним, что Sia и Даниэль Бернард поженились в 2023 году. Свадьба состоялась в Портофино (Италия) на вилле основателей бренда Dolce & Gabbana. На церемонии было всего шесть гостей.

Первый брак певицы был с кинорежиссером Эриком Андерсом Ленгом. Пара поженилась в августе 2014 года в доме Sia в городе Палм-Спрингс, что в штате Калифорния. В декабре 2016 года они развелись.

В 2019 году певица усыновила двух мальчиков.

Напомним, ранее украинский путешественник Дмитрий Комаров объявил о разводе с женой. Мужчина заметил, что они с Александрой Кучеренко расходятся с уважением друг к другу, мирно и цивилизованно.