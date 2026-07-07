Сильвестру Сталлоне – 80: яркие архивные фото с женой и взрослыми дочерьми рядом с отцом

Легендарный голливудский актер отпраздновал солидный юбилей в кругу самых близких людей. Его очаровательная избранница решила поделиться со всем миром редкими кадрами из семейного архива и трогательным признанием в любви.

Популярный американский актер, режиссер и продюсер Сильвестр Сталлоне 6 июля отпраздновал свой грандиозный 80-летний юбилей, по случаю которого его любимая жена, известная модель Дженнифер Флавин, опубликовала трогательный и очень личный пост на своей странице в инстаграме.

Избранница легендарного экранного "Рокки" опубликовала целую серию уникальных снимков. Среди них особое внимание привлекли архивные фотографии, на которых влюбленные Сильвестр и Дженнифер запечатлены еще совсем юными в начале своих отношений.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин / фото из инстаграма

Также модель показала теплые семейные снимки, на которых актер позирует вместе с их тремя общими дочерьми – Софией, Систин и Скарлетт, которые уже выросли и превратились в невероятных красавиц. Поклонники также активно обсуждают лучшие фильмы с звездой боевиков, ставшие классикой мирового кинематографа.

Сильвестр Сталлоне со взрослыми дочерьми / фото из инстаграма

Дженнифер Флавин сопроводила публикацию чрезвычайно нежным и эмоциональным посланием своему мужу.

С 80-летием, моя любовь! С тех пор, как мы познакомились в 1988 году, ты всегда был любовью всей моей жизни. Спасибо тебе за нашу прекрасную семью и уютный дом, который мы создали вместе. Не могу дождаться, чтобы праздновать тебя еще много-много лет. Я люблю тебя!

– Дженнифер Флавин.

Напомним, Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин официально поженились в мае 1997 года. Помимо трех дочерей, у голливудского мачо есть сын Серджио от первого брака. Мужчина ведет абсолютно закрытый и непубличный образ жизни, ведь еще в раннем детстве врачи диагностировали у него аутизм.

К слову, в сети часто упоминают кулинарные предпочтения звезды, в частности его любимое блюдо и отношение к еде.