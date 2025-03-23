Лина Костенко отпраздновала 95-летие, а Валерия Гузема в третий раз стала мамой: главные события недели

На этой неделе в сфере шоубизнеса произошло немало событий, которые активно обсуждали в сети. В частности, вышло скандальное интервью бывшей невесты Parfeniuk, блогерши Симбочки, в котором она рассказала о громкой ссоре с певцом.

Также легендарная украинская поэтесса Лина Костенко отпраздновала 95-летие, а дизайнер Валерия Гузема в третий раз стала мамой. Подробнее об этих и других событиях читайте в материале Show 24.

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Валерия Гузема в третий раз стала мамой

21 марта дизайнер Валерия Гузема сообщила, что в третий раз стала мамой. Она родила дочь, которую назвала Вивьен. Женщина замужем за Тимуром Фаткуллиным, с которым также воспитывает сына Тимура и дочь Селин.

Бывшая невеста Parfeniuk дала интервью

В пятницу вышло скандальное интервью блогерши Симбочки, которая когда-то встречалась с певцом Parfeniuk и родила от него дочь Софию. Она, в частности, рассказала о серьезной ссоре с экс-возлюбленным из-за ее стрима с молдавским блогером. Тогда девушка была на седьмом месяце беременности.

Ссора была такого уровня, что я становлюсь перед ним на колени и говорю: "Пожалуйста, успокойся. Я же беременна". Он поднимает меня за волосы, начинает трясти. Не скажу, что он меня избил, нет. Он меня поднимает, бросает на кровать, где я ударилась животом о быльце кровати. Это был мягкий матрас, но все равно больно – у меня там ребенок. Залезает на меня сверху, держит за горло. Не душит, просто держит. И говорит: "Ты мерзость, недостойная жизни",

– заявила Симбочка.

Интервью с Симбочкой: смотрите видео онлайн

Рэпер OTOY присоединился к рабочей группе при Минэкономики

На днях украинский рэпер OTOY (Вячеслав Дрофа) сообщил, что присоединился к независимой рабочей группе при Министерстве экономики Украины, что будет работать над разработкой концепции платформы по направлению Work In Ukraine. Впоследствии исполнитель раскритиковал украинские медиа и заявил, что они "разрушают общество".

OTOY понимает, что громкие заголовки и ненависти комментарии, которые поднимают актив, приносят средства, но заметил, что своей работой журналисты "пренебрегли весь его профессиональный опыт, соединив несочетаемое". Дело в том, что он более девяти лет работает в сфере ИТ: начинал как UX/UI дизайнер, а сейчас занимает должность CPO.

И именно поэтому моим искренним желанием, которое я описал во вчерашнем посте, является помощь моей стране. Потому что я люблю Украину, потому что я могу помочь, потому что я имею для этого опыт, потому что мать воспитала меня нормальным и благодарным человеком. И "рэп" или "музыка" не имеют никакого отношения к этому в конкретной ситуации,

– подчеркнул Otoy.

Лина Костенко отпраздновала 95-летие

19 марта день рождения отпраздновала украинская поэтесса-шестидесятница, писательница и диссидентка Лина Костенко. Ей исполнилось 95 лет. По случаю юбилея в гости к женщине пришли друзья и знакомые.

В дом Лины Костенко, в частности, пришли Святослав Вакарчук, председатель Комитета Шевченковской премии Евгений Нищук, издатель Иван Малкович с женой, писательница Мария Матиос, режиссер Михаил Ильенко и другие.

Празднование дня рождения Лины Костенко / Фото из фейсбука Николая Княжицкого

Глава ГУР МО Кирилл Буданов передал Лине Костенко большой букет цветов по случаю юбилея, а посол Украины в Великобритании Валерий Залужный поздравил поэтессу в своем телеграм-канале.

Сергей Вавилов присоединился к рядам ВСУ

На этой неделе стало известно, что комик Сергей Вавилов присоединился в ряды ВСУ. Он является участником команды "Воробушек", победившей на "Лиге смеха". О мобилизации юмориста рассказал Василий Байдак, а сам он никак это не комментирует.

Сергей Вавилов / Фото из инстаграма комика