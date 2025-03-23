Також легендарна українська поетеса Ліна Костенко відсвяткувала 95-річчя, а дизайнерка Валерія Гузема втретє стала мамою. Детальніше про ці та інші події читайте у матеріалі Show 24.

Читайте також Їх боялись готелі та ресторани: де зараз ведучі проєкту "Ревізор"

Валерія Гузема втретє стала мамою

21 березня дизайнерка Валерія Гузема повідомила, що втретє стала мамою. Вона народила донечку, яку назвала Вів'єн. Жінка одружена з Тимуром Фаткулліним, з яким також виховує сина Тимура і доньку Селін.

Колишня наречена Parfeniuk дала інтерв'ю

У п'ятницю вийшло скандальне інтерв'ю блогерки Сімбочки, яка колись зустрічалася зі співаком Parfeniuk та народила від нього доньку Софію. Вона, зокрема, розповіла про серйозну сварку з екскоханим через її стрім з молдавським блогером. Тоді дівчина була на сьомому місяці вагітності.

Сварка була такого рівня, що я стаю перед ним на коліна й кажу: "Будь ласка, заспокойся. Я ж вагітна". Він підіймає мене за волосся, починає трусити. Не скажу, що він мене побив, ні. Він мене підіймає, кидає на ліжко, де я вдарилась животом об бильце ліжка. Це був м'який матрац, але все одно боляче – в мене там дитина. Залазить на мене зверху, тримає за горло. Не душить, просто тримає. І каже: "Ти мерзота, негідна життя",

– заявила Сімбочка.

Інтерв'ю з Сімбочкою: дивіться відео онлайн

Репер OTOY приєднався до робочої групи при Мінекономіки

Днями український репер OTOY (В’ячеслав Дрофа) повідомив, що приєднався до незалежної робочої групи при Міністерстві економіки України, що працюватиме над розробкою концепції платформи за напрямком Work In Ukraine. Згодом виконавець розкритикував українські медіа та заявив, що вони "руйнують суспільство".

OTOY розуміє, що гучні заголовки та ненависті коментарі, які підіймають актив, приносять кошти, але зауважив, що своєю роботою журналісти "зневажили увесь його професійний досвід, поєднавши непоєднуване". Річ у тім, що він понад дев'ять років працює у сфері ІТ: починав як UX/UI дизайнер, а зараз обіймає посаду CPO.

І саме тому моїм щирим бажанням, яке я описав у вчорашньому пості, є допомога моїй країні. Бо я люблю Україну, бо я можу допомогти, бо я маю для цього досвід, бо матір виховала мене нормальною та вдячною людиною. І "реп" чи "музика" не мають жодного стосунку до цього в конкретній ситуації,

– підкреслив Otoy.

Ліна Костенко відсвяткувала 95-річчя

19 березня день народження відсвяткувала українська поетеса-шістдесятниця, письменниця та дисидентка Ліна Костенко. Їй виповнилося 95 років. З нагоди ювілею в гості до жінки прийшли друзі та знайомі.

До оселі Ліни Костенко, зокрема, завітали Святослав Вакарчук, голова Комітету Шевченківської премії Євген Нищук, видавець Іван Малкович з дружиною, письменниця Марія Матіос, режисер Михайло Іллєнко та інші.

Святкування дня народження Ліни Костенко / Фото з фейсбуку Миколи Княжицького

Голова ГУР МО Кирило Буданов передав Ліні Костенко великий букет квітів з нагоди ювілею, а посол України у Великій Британії Валерій Залужний привітав поетесу у своєму телеграм-каналі.

Сергій Вавілов приєднався до лав ЗСУ

Цього тижня стало відомо, що комік Сергій Вавілов приєднався до лав ЗСУ. Він є учасником команди "Горобчик", що перемогла на "Лізі сміху". Про мобілізацію гумориста розповів Василь Байдак, а сам він ніяк це не коментує.

Сергій Вавілов / Фото з інстаграму коміка