Для меня это важно, – Симбочка объяснила, почему ей было стыдно за Parfeniuk после родов

Тикток-блогер Симбочка дала большое интервью, где рассказала об отношениях с бывшим женихом – певцом Parfeniuk. Она призналась, какой поступок артиста после родов ее разочаровал.

Симбочка (настоящее имя – Карина) призналась, что чувствовала стыд за своего жениха после рождения ребенка. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ютуб Василия Тимошенко.

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Блогерша поделилась, что не получила от Parfeniuk даже цветов после родов, хотя другие друзья засыпали ее подарками. Это стало для нее разочарованием.

Мне даже цветы не подарили, когда я родила. Это было сложно, купить цветы? Я думаю, что нет. Для человека, который подарил тебе смысл жизни – твоего ребенка. Я не говорю про украшения, машины, хотя бы цветы принести в роддом. Мне было стыдно, что пришел Дэн Поветкин, Машуковский с подарками и цветами, а он без ничего,

– вспомнила Симбочка.



Parfeniuk, Олег Машуковский и Симбочка / Фото из инстаграма блогера

Тикток-звезда рассказала, что закрывала глаза на такое поведение Parfeniuk и не хотела поднимать эту тему. Она лишь шутила по этому поводу.

"Это было очень важно для меня, но не главное. Закрывала глаза, потому что очень сильно любила этого человека. без этого как-то люди живут. Думаю: еще изменится, научится ухаживать за девушкой", – добавила Симба.

Напомним, Parfeniuk и Симбочка стали родителями весной прошлого года, а уже осенью пара объявила о расставании. Не так давно певец шокировал признанием о шантаже со стороны бывшей девушки.