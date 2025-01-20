Бывшая невеста Parfeniuk рассказала о сложных отношениях с певцом и назвала причину разрыва

Бывшая невеста Ильи Парфенюка, который более известен как Parfeniuk, Симбочка раскрыла подробности их отношений после разрыва. Кроме того, блогерша назвала причину расставания с певцом.

Вместе с дочерью Софией Симбочка сейчас проживает в загородном доме. Она сама платит за аренду, а также оплачивает работу персонала, пишет 24 Канал со ссылкой на проект "По домам".

Не пропустите После скандального развода: Евгения Эмеральд намекнула на новый роман

По словам блогерши, в первые два месяца после разрыва Parfeniuk помогал финансово, в частности оплачивал услуги няни и несколько раз покупал дочери игрушки. Певец говорил, что будет давать 1000 долларов для Софии, но Симбочка утверждает, что этих денег не получала.

Вообще мы договорились, чтобы он оплачивал одну няню. Одну – я, одну – он. Но сейчас мы немножечко так рассорились – из последних новостей. Мы друг друга заблокировали,

– рассказала Симбочка.

Бывшая невеста Parfeniuk поделилась, что перед поездкой в Буковель певец виделся с дочкой. Ранее Симбочка рассказывала, что он поехал в Карпаты с новой девушкой, которая является их общей знакомой. Артист узнает, как дела у Софии только тогда, когда приезжает, призналась блогерша.

За три месяца он мог написать три раза: "Как там Софийка?",

– отметила девушка.

Симбочка добавила, что Parfeniuk и у няни не расспрашивает о дочери. По мнению блогерши, артист не часто приезжает, ведь много работает и имеет новую возлюбленную.

Симбочка об отношениях с Parfeniuk: смотрите видео онлайн

Parfeniuk говорил, что Симбочка плохая мать

Девушка также призналась, что парень говорил, что она плохая мать.

Потому что у меня иногда дома бывали гости. Я никуда не выезжаю, то есть ко мне приезжают, и мы можем снимать контент у меня дома. То есть он говорит: "Это для Софийки плохо, это для нашей дочери плохо. Ты такая плохая мать, ты с ней не сидишь",

– поделилась блогерша.

После таких обвинений Симбочка действительно начала считать себя плохой мамой. В тот период она даже не могла взять Софию на руки, ведь боялась подойти к дочери. Блогерша винила себя, что семья распалась.

Очень трудно было и работать. Я не хотела брать рекламы, ничего, ни есть, ни спать. У меня постоянно кто-то был дома. Со мной просто был, потому что у меня эти панические атаки, меня трясло просто каждую ночь. Я не спала,

– вспомнила Симбочка.

К счастью, сейчас ситуация улучшилась. Девушка много времени проводит с дочкой и считает себя хорошей мамой. По мнению Симбочки, Parfeniuk отстранился от них, ведь она не смогла быть "хранительницей домашнего очага". Блогерша призналась, что очень ссорилась с певцом.

Симбочка пыталась спасти семью, однако артист считал, что она "никудышная семейная женщина". В то же время девушка говорит, что причина расставания в том, что он еще "не нагулялся", но сомневается, что Parfeniuk ей изменял.