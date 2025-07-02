Не впервые выбирает украинское: Синтия Никсон поразила стильным образом от киевского бренда

Американская актриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды в культовом сериале "Секс в большом городе", показалась в наряде от киевского бренда BEVZA. Интересно, что она уже не впервые выбирает украинское для выхода на публику.

Фотографии актрисы в образе от BEVZA опубликовали на инстаграм-странице бренда. Пишет Show 24.

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Синтия Никсон показалась в наряде белого цвета от бренда BEVZA. Она выбрала жакет накрест, который стоит более 30 тысяч гривен, и платье с бахромой. Актриса дополнила свой образ синими туфлями и сумочкой. Звезда сериала "Секс в большом городе" надела серьги, элегантно уложила волосы и сделала легкий макияж.

Синтия Никсон в образе от BEVZA / Фото из инстаграма бренда

Синтия Никсон в наряде от украинского бренда / Фото из инстаграма BEVZA

Отметим, что бренд женской одежды BEVZA основан в Киеве в 2006 году.

Ранее мы сообщали, что Синтия Никсон надела кейп от бренда BEVZA на вечеринку, состоявшуюся по случаю премьеры 3 сезона сериала "И просто так..." (сиквел "Секс в большом городе") в Париже.