Не впервые выбирает украинское: Синтия Никсон поразила стильным образом от киевского бренда
- Синтия Никсон надела наряд от киевского бренда BEVZA, что включало белый жакет и платье с бахромой.
- Это не первый раз, когда актриса выбирает украинский бренд для публичных выходов, ранее она носила кейп от BEVZA на премьере сериала в Париже.
Американская актриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды в культовом сериале "Секс в большом городе", показалась в наряде от киевского бренда BEVZA. Интересно, что она уже не впервые выбирает украинское для выхода на публику.
Фотографии актрисы в образе от BEVZA опубликовали на инстаграм-странице бренда. Пишет Show 24.
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Синтия Никсон показалась в наряде белого цвета от бренда BEVZA. Она выбрала жакет накрест, который стоит более 30 тысяч гривен, и платье с бахромой. Актриса дополнила свой образ синими туфлями и сумочкой. Звезда сериала "Секс в большом городе" надела серьги, элегантно уложила волосы и сделала легкий макияж.
Отметим, что бренд женской одежды BEVZA основан в Киеве в 2006 году.
Ранее мы сообщали, что Синтия Никсон надела кейп от бренда BEVZA на вечеринку, состоявшуюся по случаю премьеры 3 сезона сериала "И просто так..." (сиквел "Секс в большом городе") в Париже.