Скандал на фестивале: известная британская группа призвала к насилию прямо со сцены

На одном из самых популярных фестивалей мира Гластонбери разгорелся скандал из-за выступления британского панк-рэп дуэта Bob Vylan. Во время концерта музыканты произнесли громкие политические заявления, которые считают "языком ненависти".

Пользователи соцсетей массово обсуждают выступление группы. Кроме того, об инциденте даже высказалось британское правительство. Сообщает Show 24 со ссылкой на BBC.

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Так, во время концерта один из участников Bob Vylan выкрикнул со сцены фразу "Смерть ЦАХАЛ" (армия обороны Израиля), а также произнес контроверсионный лозунг: "От реки до моря Палестина будет свободной", что считается антиизраильским и запрещенным в ряде стран.

На сцене также появился баннер с надписью "Свободу Палестине".

Эти слова прозвучали в прямом эфире BBC, что и стало главным поводом для скандала, ведь фестиваль смотрит многомиллионная аудитория, среди которой – дети.

Организаторы Гластонбери заявили, что "шокированы" услышанным и подчеркнули: на мероприятии нет места языку вражды или призывам к насилию. Они отметили, что не разделяют позиций некоторых исполнителей и уже изъяли это выступление из официальных записей.

BBC также оказалась под шквалом критики. Зрители, политики и активисты обвинили вещателя в нарушении стандартов и ненадлежащем контроле контента. В то же время в BBC объяснили, что не успели вовремя отреагировать из-за технической ошибки, и извинились за инцидент.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал произнесенные со сцены заявления "ужасным языком ненависти", полиция графства Сомерсет начала проверку заявлений, прозвучавших на сцене, а активисты борьбы с антисемитизмом подали жалобу на BBC. Сам Bobby Vylan в своем инстаграме заявил, что получил "тысячи сообщений поддержки и ненависти" и в очередной раз призвал к изменению внешней политики.