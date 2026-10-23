Сигнал был еще в 2018: Меган Маркл отреагировала на обвинения в адрес своего отца, которые шокируют

Меган Маркл отреагировала на шокирующую новость о своем 82-летнем отце Томасе. Супруга принца Гарри не стала умалчивать об этом и дала содержательный комментарий.

Сегодня в украинское информпространство ворвалась новость о том, что отец Меган Маркл, Томас Маркл, хранил у себя сотни фотографий с детьми. Об этом стало известно благодаря сыну Томаса, который обнаружил среди вещей отца фотографии и видео с несовершеннолетними. Именно он и позвонил в полицию.

На эту новость уже успела отреагировать Меган Маркл. People взял у нее комментарий по поводу обвинений в адрес отца. Меган говорит, что это ее очень огорчило и она постоянно об этом думает.

Я глубоко встревожена новостями, появившимися за последние сутки, и мои мысли сейчас с детьми, которые могли пострадать,

– сказала Маркл.

Интересен также еще один момент, о котором упомянула Меган. Она говорит, что в 2018 году к ней поступило письмо с обвинениями в адрес ее отца.

В 2018 году в Метрополитен-полицию и Отдел охраны королевской семьи и дипломатов было направлено письмо. Впоследствии его передали и мне. В нем содержались тревожные и шокирующие обвинения в адрес моего отца, и меня заверили, что по ним ведется расследование,

– продолжила она.



Отец Меган Маркл хранил незаконные фотографии с детьми / Фото из открытых источников

Герцогиня добавила, что годы сплетен в прессе получили горький ответ, а ее решение дистанцироваться от отца было вынужденной мерой ради безопасности собственных детей. Она также выразила надежду, что правоохранительные органы доведут дело до конца и накажут всех виновных.

Я верила, что правоохранительные органы так же защитят и другие семьи. Хотя масштабы того, что раскрыто сейчас, шокируют больше, чем можно представить, я искренне надеюсь на полное правосудие. Приоритетом должна оставаться безопасность невинных детей,

– подытожила она.

Как известно, Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию со своими детьми и заново налаживают там свою жизнь. Недавно Меган показала увлечение дочери Лилибет.