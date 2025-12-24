После скандального сотрудничества: Ева Коршик раскритиковала бренд BAZHANE

Ева Коршик высказалась о скандале с брендом BAZHANE, который разгорелся осенью. Тогда гонорар с сотрудничества блогерша передала на помощь армии.

Подробностями о сотрудничестве с BAZHANE Коршик поделилась в новом интервью. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

Ева Коршик заявила, что сотрудничество с брендом BAZHANE закончилось не так, как планировалось. Блогерша отметила, что они знали о ее скандальном фото на фоне флага так называемой самопровозглашенной "ЛНР".

Большой бренд, обычно, когда делает коллаборацию с инфлуенсером, изучает информацию и рисковые ситуации,

– добавила Коршик.

Коршик вспомнила, что до скандала все было хорошо. В течение четырех месяцев они разрабатывали коллекцию, позже начали готовиться к презентации, которая в конце концов прошла успешно.

Когда люди начали выражать свое возмущение по поводу сотрудничества Евы с BAZHANE в Threads, блогерша сразу написала команде бренда. Они планировали совместно прокомментировать скандал, однако впоследствии в BAZHANE передумали делать заявление.

Мы хотели предложить им несколько вариантов, потому что понимали, какой объем приобрел хейт. Первое – всю прибыль с продажи коллекции задонатить на нужды наших военных. Второе – снять коллекцию, я этот вариант не очень разделяла, потому что это не честно по отношению к людям, которые работали,

– отметила Ева.

По словам блогерши, бренд отказался созваниваться с ней и командой и заявил, что просто опубликует сообщение, в котором сообщит, что снимает с продажи коллекцию с Коршик.

Затем возвращаются через несколько часов с предложением созвониться. Мы предлагали это сделать до горячих решений. Потому что в тот момент поддержка была в мою сторону. Я думаю, что они этого не ожидали. Мы отказались от этого звонка, ведь не видели смысла. Но потом я поняла, что хотела бы все же созвониться, потому что мне очень больно от того, что бренд вот так поступил,

– объяснила блогерша.

Коршик заявила, что бренд поступил лицемерно, поскольку хорошо относился к ней, а после скандала "открестился". Впоследствии блогерша пошла в BAZHANE и высказала свое мнение.

Мне было очень неприятно. Я почувствовала предательство. Когда вы работаете над чем-то общим, а потом от тебя отстраняются. Они попросили прощения – это было важно для меня услышать,

– рассказала она.

Ева считает, что бренд не показал свою позицию, а хотел усидеть на двух стульях.

Вы – бренд, который не имеет ни яиц, ни характера. Большой бренд должен быть с позицией. Она не должна быть такая, как у меня. Вы как бренд должны ее выразить, а не убегать, отписываться, удалять фотки, закрывать комментарии и не выходить на связь. Это предательство,

– заявила Коршик.

Что известно о скандале?