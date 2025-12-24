Подробностями о сотрудничестве с BAZHANE Коршик поделилась в новом интервью. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.
К теме Ошибки прошлого, вызвавшие бурю в сети: все о скандале вокруг BAZHANE и Евы Коршик
Ева Коршик заявила, что сотрудничество с брендом BAZHANE закончилось не так, как планировалось. Блогерша отметила, что они знали о ее скандальном фото на фоне флага так называемой самопровозглашенной "ЛНР".
Большой бренд, обычно, когда делает коллаборацию с инфлуенсером, изучает информацию и рисковые ситуации,
– добавила Коршик.
Коршик вспомнила, что до скандала все было хорошо. В течение четырех месяцев они разрабатывали коллекцию, позже начали готовиться к презентации, которая в конце концов прошла успешно.
Когда люди начали выражать свое возмущение по поводу сотрудничества Евы с BAZHANE в Threads, блогерша сразу написала команде бренда. Они планировали совместно прокомментировать скандал, однако впоследствии в BAZHANE передумали делать заявление.
Мы хотели предложить им несколько вариантов, потому что понимали, какой объем приобрел хейт. Первое – всю прибыль с продажи коллекции задонатить на нужды наших военных. Второе – снять коллекцию, я этот вариант не очень разделяла, потому что это не честно по отношению к людям, которые работали,
– отметила Ева.
По словам блогерши, бренд отказался созваниваться с ней и командой и заявил, что просто опубликует сообщение, в котором сообщит, что снимает с продажи коллекцию с Коршик.
Затем возвращаются через несколько часов с предложением созвониться. Мы предлагали это сделать до горячих решений. Потому что в тот момент поддержка была в мою сторону. Я думаю, что они этого не ожидали. Мы отказались от этого звонка, ведь не видели смысла. Но потом я поняла, что хотела бы все же созвониться, потому что мне очень больно от того, что бренд вот так поступил,
– объяснила блогерша.
Коршик заявила, что бренд поступил лицемерно, поскольку хорошо относился к ней, а после скандала "открестился". Впоследствии блогерша пошла в BAZHANE и высказала свое мнение.
Мне было очень неприятно. Я почувствовала предательство. Когда вы работаете над чем-то общим, а потом от тебя отстраняются. Они попросили прощения – это было важно для меня услышать,
– рассказала она.
Ева считает, что бренд не показал свою позицию, а хотел усидеть на двух стульях.
Вы – бренд, который не имеет ни яиц, ни характера. Большой бренд должен быть с позицией. Она не должна быть такая, как у меня. Вы как бренд должны ее выразить, а не убегать, отписываться, удалять фотки, закрывать комментарии и не выходить на связь. Это предательство,
– заявила Коршик.
Интервью с Евой Коршик: смотрите видео онлайн
Что известно о скандале?
Ева Коршик снялась в фотосессии для новой коллекции BAZHANE – TASTE OF LIFE. В сети сразу начали выражать возмущение по поводу выбора бренда, люди вспомнили прошлое блогерши.
Дело в том, что в подростковом возрасте Коршик сделала фото в свитшоте с надписью "Я русский" и на фоне флага так называемой самопровозглашенной "ЛНР". Да и во время полномасштабного вторжения возникают вопросы по поводу ее позиции, в частности из-за контента на русском языке и интервью с одиозными людьми.
Сама же Ева признала, что когда-то поддалась влиянию российской пропаганды, однако сейчас придерживается проукраинской позиции. В то же время BAZHANE снял с продажи их совместную коллекцию.
Гонорар Коршик составлял 420 тысяч гривен. Всю сумму блогерша перечислила на нужды 2 механизированного батальона 125 отдельной тяжеломеханизированной бригады.