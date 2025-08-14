Наталка Карпа прокомментировала скандал с Темляком, которого обвинили в насилии: "Это зло"
- Наталка Карпа высказалась о скандале с Константином Темляком, которого обвинили в домашнем насилии и развращении несовершеннолетней.
- Карпа подчеркнула важность обсуждения таких тем в обществе, чтобы будущее поколение понимало, что является нормальным в отношениях, а что – нет.
Певица Наталка Карпа высказалась относительно скандала с актером и военнослужащим Константином Темляком. На днях его обвинили в домашнем насилии и развращении несовершеннолетней.
В интервью Show 24 Карпа призналась, что не особо разбиралась в ситуации. Однако видела, что Jerry Heil i YARMAK удалили клип на песню "С какого ты этажа неба?", где Темляк снялся вместе с женой.
Домашнее насилие – это точно зло. Я считаю, что только когда начинается какая-то такая история, то надо просто быстренько бежать от этого человека и предостерегать других. Есть абьюзивные отношения, где двое черпают в них энергию. Если человек не выходит из таких отношений, что-то его держит,
– заявила Наталка Карпа.
Певица отметила – хорошо, что в обществе поднимаются такие темы, ведь юное поколение, подростки, молодые люди начинают понимать, что является нормальным, а что – нет.
Мы не проходим школу отношений, нас этому не учат в школе или институтах, нам это жизнь дает. Иногда попадая в отношения, мы не понимаем, это норма, или не нормально и это беда. Поэтому когда это поднимается в обществе, они срабатывают для будущего поколения,
– отметила она.
Важно! Полное интервью с Натальей Карпой читайте по ссылке.
Коротко о скандале с Константином Темляком
8 августа фотограф Анастасия Соловьева обвинила Константина Темляка в домашнем насилии. Актер признал, что физически вредил девушке и что злоупотреблял алкоголем и наркотиками.
Темляка также обвинили в развращении 15-летней девушки.
В Театре на Подоле, где работает актер, заявили, что осуждают насилие. Украинцы раскритиковали заявление коллектива. Люди требуют, чтобы они публично и четко осудили действия Константина и отстранили его от работы.
Анастасия Нестеренко, жена Темляка, отметила, что в ее отношениях насилия не было.