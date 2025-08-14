Певица Наталка Карпа высказалась относительно скандала с актером и военнослужащим Константином Темляком. На днях его обвинили в домашнем насилии и развращении несовершеннолетней.

В интервью Show 24 Карпа призналась, что не особо разбиралась в ситуации. Однако видела, что Jerry Heil i YARMAK удалили клип на песню "С какого ты этажа неба?", где Темляк снялся вместе с женой.

Не пропустите Он меня таскал за волосы как куклу, – бывшая девушка Темляка прокомментировала заявление актера

Домашнее насилие – это точно зло. Я считаю, что только когда начинается какая-то такая история, то надо просто быстренько бежать от этого человека и предостерегать других. Есть абьюзивные отношения, где двое черпают в них энергию. Если человек не выходит из таких отношений, что-то его держит,

– заявила Наталка Карпа.

Певица отметила – хорошо, что в обществе поднимаются такие темы, ведь юное поколение, подростки, молодые люди начинают понимать, что является нормальным, а что – нет.

Мы не проходим школу отношений, нас этому не учат в школе или институтах, нам это жизнь дает. Иногда попадая в отношения, мы не понимаем, это норма, или не нормально и это беда. Поэтому когда это поднимается в обществе, они срабатывают для будущего поколения,

– отметила она.

Важно! Полное интервью с Натальей Карпой читайте по ссылке.

Коротко о скандале с Константином Темляком

8 августа фотограф Анастасия Соловьева обвинила Константина Темляка в домашнем насилии. Актер признал, что физически вредил девушке и что злоупотреблял алкоголем и наркотиками.

Темляка также обвинили в развращении 15-летней девушки.

В Театре на Подоле, где работает актер, заявили, что осуждают насилие. Украинцы раскритиковали заявление коллектива. Люди требуют, чтобы они публично и четко осудили действия Константина и отстранили его от работы.

Анастасия Нестеренко, жена Темляка, отметила, что в ее отношениях насилия не было.