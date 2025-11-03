Суханов не жалеет, что поддержал Темляка, которого обвинили в насилии

Журналист Алексей Суханов не жалеет о том, что поддержал актера Константина Темляка, которого обвинили в домашнем насилии и развращении несовершеннолетней девушки.

Об этом Суханов заявил в новом интервью. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.

Кстати Константин Темляк, которого обвиняют в насилии и развращении несовершеннолетних, исчез из соцсетей

Я не жалею, потому что, прежде всего, я поддержал не Константина Темляка, а я поддержал норму законодательства. Я против самосуда. Только правоохранители, только суд могут назвать человека вором, преступником,

– заявил Алексей Суханов.

Журналист против того, чтобы на человека давили и пытались его "добить" любым способом. Суханов отметил, что такое поведение "за пределами действующего законодательства", ведь в Украине есть презумпция невиновности.

Я против того, что устраивала разъяренная толпа в инстаграме. Потому что это нелогично. Если так влиять на человека, то мы же не можем исключать, что человек к виску приставит пистолет и сократит себе жизнь,

– добавил он.

Для справки! Алексей Суханов опубликовал сообщение в инстаграме в поддержку Константина Темляка, когда в августе вокруг актера разгорелся скандал. В то же время журналист отметил, что не оправдывает насилие и не защищает педофилов.

Однако Алексей Суханов не понимает, почему Константина Темляка не исключили из номинантов на украинскую национальную премию "Золотая юла". Журналист считает это недоработкой оргкомитета.

Это неуважение к тому человеку, которого он уничтожал морально и над которым он издевался. Это неуважение со стороны оргкомитета. Это недоработка оргкомитета. Это пощечина со стороны оргкомитета обществу. Это неправильно,

– сказал Суханов.

Напомним! Константин Темляк победил в номинации "Лучшая мужская роль" за роль в фильме "БожеВільні". Однако актер отказался от награды.

Интервью с Алексеем Сухановым: смотрите видео онлайн

Скандал с Константином Темляком: главное