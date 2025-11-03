Суханов не шкодує, що підтримав Темляка, якого звинуватили у насильстві

Журналіст Олексій Суханов не шкодує про те, що підтримав актора Костянтина Темляка, якого звинуватили у домашньому насильстві й розбещенні неповнолітньої дівчини.

Я не шкодую, тому що, перш за все, я підтримав не Костянтина Темляка, а я підтримав норму законодавства. Я проти самосуду. Тільки правоохоронці, тільки суд можуть назвати людину злодієм, злочинцем,

– заявив Олексій Суханов.

Журналіст проти того, аби на людину тиснули й намагалися її "добити" у будь-який спосіб. Суханов зазначив, що така поведінка "поза межами чинного законодавства", адже в Україні є презумпція невинуватості.

Я проти того, що влаштовувала розлючена юрба в інстаграмі. Тому що це нелогічно. Якщо так впливати на людину, то ми ж не можемо виключати, що людина до скроні приставить пістолет і скоротить собі віку,

– додав він.

Для довідки! Олексій Суханов опублікував допис в інстаграмі на підтримку Костянтина Темляка, коли в серпні навколо актора розгорівся скандал. Водночас журналіст зазначив, що не виправдовує насильство і не захищає педофілів.

Однак Олексій Суханов не розуміє, чому Костянтина Темляка не виключили з номінантів на українську національну премію "Золота дзиґа". Журналіст вважає це недопрацюванням оргкомітету.

Це неповага до тієї людини, яку він знищував морально і з якої він знущався. Це неповага з боку оргкомітету. Це недопрацювання оргкомітету. Це ляпас з боку оргкомітету суспільству. Це неправильно,

– сказав Суханов.

Нагадаємо! Костянтин Темляк переміг у номінації "Найкраща чоловіча роль" за роль у фільмі "БожеВільні". Однак актор відмовився від нагороди.

Скандал з Костянтином Темляком: головне