В начале сентября бывший муж Сабины Мусиной, блогер Андрей Трушковский, заявил, что салон красоты G.Bar был открыт на украденные средства, однако женщина опровергла информацию. Сегодня она поделилась деталями дела.

Мусина опубликовала соответствующее заявление в Threads. Об этом сообщает Show 24.

Еще раз хочу сказать, что я не молчу, а действую. О своих действиях и реакции сообщила сразу после первых упоминаний в сомнительных медиа. Понимаю, что любая коммуникация не удовлетворила бы сообщество, поэтому я выбрала правовой путь и язык фактов. Это также единственный правильный путь в ситуации, когда речь идет о чести и защите деловой репутации. К большому сожалению, личная месть бьет по бренду, которым мы жили 10 лет,

– призналась Сабина Мусина.

Бизнесвумен отметила, что против нее нет никаких юридических доказательств по делу – его рассмотрит суд. Мусина рассказала, что другая сторона должна предоставить факты, а она – документы, которые опровергают обвинения, защищают ее честь, достоинство и деловую репутацию.

Все доказательства о происхождении средств будут предоставлены суду. По состоянию на сейчас: ежедневно работает команда юристов и адвокатов. Прошу вас немного терпения и уважения. Без буллинга и травли меня и моей семьи. Пожалуйста,

– добавила бизнесвумен.

Сабина поблагодарила клиентов G.Bar, партнеров, команду и друзей бренда за поддержку. Она подчеркнула, что работает над тем, чтобы подтвердить их доверие, и отметила, что и в дальнейшем будет информировать о ходе дела.

Что этому предшествовало?