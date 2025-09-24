Мусина опубликовала соответствующее заявление в Threads. Об этом сообщает Show 24.

Еще раз хочу сказать, что я не молчу, а действую. О своих действиях и реакции сообщила сразу после первых упоминаний в сомнительных медиа. Понимаю, что любая коммуникация не удовлетворила бы сообщество, поэтому я выбрала правовой путь и язык фактов. Это также единственный правильный путь в ситуации, когда речь идет о чести и защите деловой репутации. К большому сожалению, личная месть бьет по бренду, которым мы жили 10 лет,

– призналась Сабина Мусина.

Бизнесвумен отметила, что против нее нет никаких юридических доказательств по делу – его рассмотрит суд. Мусина рассказала, что другая сторона должна предоставить факты, а она – документы, которые опровергают обвинения, защищают ее честь, достоинство и деловую репутацию.

Все доказательства о происхождении средств будут предоставлены суду. По состоянию на сейчас: ежедневно работает команда юристов и адвокатов. Прошу вас немного терпения и уважения. Без буллинга и травли меня и моей семьи. Пожалуйста,

– добавила бизнесвумен.

Сабина поблагодарила клиентов G.Bar, партнеров, команду и друзей бренда за поддержку. Она подчеркнула, что работает над тем, чтобы подтвердить их доверие, и отметила, что и в дальнейшем будет информировать о ходе дела.

Заявление Сабины Мусиной / Фото с Threads

Что этому предшествовало?