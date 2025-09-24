Мусіна опублікувала відповідну заяву в Threads. Про це повідомляє Show 24.

Вкотре хочу сказати, що я не мовчу, а дію. Про свої дії та реакцію сповістила одразу після перших згадок у сумнівних медіа. Розумію, що абияка комунікація не задовольнила б спільноту, тому я обрала правовий шлях і мову фактів. Це також єдиний правильний шлях у ситуації, коли йдеться про честь і захист ділової репутації. На превеликий жаль, особиста помста б'є по бренду, яким ми жили 10 років,
– зізналась Сабіна Мусіна.

Бізнесвумен наголосила, що проти неї немає жодних юридичних доказів у справі – її розгляне суд. Мусіна розповіла, що інша сторона має надати факти, а вона – документи, які спростовують звинувачення, захищають її честь, гідність і ділову репутацію.

Усі докази щодо походження коштів будуть надані суду. Станом на зараз: щодня працює команда юристів та адвокатів. Прошу вас трішки терпіння та поваги. Без булінгу та цькування мене й моєї родини. Будь ласка,
– додала бізнесвумен.

Сабіна подякувала клієнтам G.Bar, партнерам, команді й друзям бренду за підтримку. Вона підкреслила, що працює над тим, щоб підтвердити їхню довіру, і зазначила, що й надалі буде інформувати про перебіг справи.

Сабіна МусінаЗаява Сабіни Мусіної / Фото з Threads

Що цьому передувало?

  • 3 вересня Андрій Трушковський випустив майже 3-годинне відео, в якому заявив, що у 2015 році тодішній чоловік Сабіни Мусіної Костянтин Чередніченко виділив кошти, на які жінка відкрила салон краси G.Bar. Йдеться про 50 тисяч доларів, які, за словами блогера, були вкраденими.

  • Сама ж Мусіна спростувала слова Трушковського і звинуватила блогера у наклепі, спробі зруйнувати її честь, гідність, ділову репутацію. Бізнесвумен наголосила, що він понесе за це відповідальність.

  • "Мої юристи вже готують позов, за яким ми будемо вимагати фактів. Нехай суд проаналізує "беззаперечні докази" та дасть свою оцінку", – йшлося у заяві співвласниці G.Bar.