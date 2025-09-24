На початку вересня колишній чоловік Сабіни Мусіної, блогер Андрій Трушковський, заявив, що салон краси G.Bar був відкритий на вкрадені кошти, однак жінка спростувала інформацію. Сьогодні вона поділилась деталями справи.

Мусіна опублікувала відповідну заяву в Threads. Про це повідомляє Show 24.

Вкотре хочу сказати, що я не мовчу, а дію. Про свої дії та реакцію сповістила одразу після перших згадок у сумнівних медіа. Розумію, що абияка комунікація не задовольнила б спільноту, тому я обрала правовий шлях і мову фактів. Це також єдиний правильний шлях у ситуації, коли йдеться про честь і захист ділової репутації. На превеликий жаль, особиста помста б'є по бренду, яким ми жили 10 років,

– зізналась Сабіна Мусіна.

Бізнесвумен наголосила, що проти неї немає жодних юридичних доказів у справі – її розгляне суд. Мусіна розповіла, що інша сторона має надати факти, а вона – документи, які спростовують звинувачення, захищають її честь, гідність і ділову репутацію.

Усі докази щодо походження коштів будуть надані суду. Станом на зараз: щодня працює команда юристів та адвокатів. Прошу вас трішки терпіння та поваги. Без булінгу та цькування мене й моєї родини. Будь ласка,

– додала бізнесвумен.

Сабіна подякувала клієнтам G.Bar, партнерам, команді й друзям бренду за підтримку. Вона підкреслила, що працює над тим, щоб підтвердити їхню довіру, і зазначила, що й надалі буде інформувати про перебіг справи.

Заява Сабіни Мусіної / Фото з Threads

Що цьому передувало?