Автор хита "Питання є – питань нема" удивила суммой, которую за полгода заработала с этой песни
- Клип на песню "Вопрос есть – вопросов нет" собрал более 25 миллионов просмотров на YouTube, и Виктория заработала на нем около 30 тысяч долларов от стримингов.
- Песня существенно повысила узнаваемость Victoria Niro, увеличив количество концертов артистки.
Клип на трек "Питання є – питань немає" украинской исполнительницы Victoria Niro за полгода собрал более 25 миллионов просмотров на ютубе, принеся бешеную популярность его автору.
Виктория впервые раскрыла сумму, которую заработала с этого хита. Об этом она рассказала в интервью, которое вышло на ютуб-канале Алины Доротюк.
Песня "Вопрос есть – вопросов нет" вышла в августе 2025 года и получила большую популярность среди слушателей.
На этой песне я заработала где-то 30 тысяч долларов, но это все стриминговые платформы. 30 тысяч долларов – это как общая сумма. Процент стриминги забирают,
– поделилась Виктория.
Артистка также отметила, что хит существенно повысил ее узнаваемость. Вместе с ростом популярности увеличилось и количество выступлений. В частности, Викторию чаще стали приглашать на корпоративы.
Скажу так, на этой песне я заработала еще больше, потому что было очень много корпоративов. Все ждут именно эту песню,
– отметила Victoria Niro.
Стоимость частного концерта певицы сейчас составляет шесть тысяч долларов.
Интервью с Victoria Niro: смотрите видео онлайн
Кто такая Victoria Niro?
- Певица родом из Львова. Ее настоящее имя – Виктория Слободская.
- Девушке нравилось петь еще с детства, и профессионально вокалом она начала заниматься в 13 лет.
- Популярность Виктории принесло исполнение каверов на мировые и украинские треки. В частности, она перепела песню группы Linkin Park – Numb. Кроме того, исполнила композицию Дана Балана "Мне надо". Видео дошло до самого исполнителя, и он пригласил ее спеть дуэтом. Этот момент стал для Виктории толчком к развитию певческой карьеры.
- Кроме трека "Вопрос есть – вопросов нет", популярность певице принесли авторские песни "Розовые очки" и "Не знаю".
- Определенный период Victoria Niro работала с лейблом PAPA Music, однако впоследствии решила прекратить сотрудничество, ведь формат работы в рамках лейбла ей не подошел.