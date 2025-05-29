"Про любовь?": как песня "Скрябина" стала самым милым трендом в тиктоке

Хорошо говорят, что пока живет память об артисте и его творчестве, до тех пор его имя не потеряется в потоке с другими. На этот раз пользователи для нового тренда использовали песню Андрея Кузьменко "Про любовь?", которая стала основой милого тренда.

Творчество "Скрябина" – многогранное, имеет много смыслов, а некоторые из песен просто улучшают настроение. И сегодня в тренды вернулась песня, которая посвящена теме любви, пишет Show24.

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Пользователи публикуют милые видео, где используют трек Кузьмы. Они делятся новостями о беременности, демонстрируют романтические моменты жизни, показывают знаки внимания от второй половинки, а некоторые даже может придумать забавное видео с домашними любимцами.

Пользователи уже сняли почти 30 тысяч видео под один из лучших треков о любви.

Что известно о песне

"Про любовь?" вышла в 2007 году в одноименном альбоме.

"Скрябин" – "Про любовь?": слушайте песню онлайн

Интересно, что запись, сведение и мастеринг альбома сделано в студии "На Хате Рекордз" в Василькове.

Недавно дочь Андрея Кузьменко посетила могилу отца и бабушки в Брюховичах на Львовщине и поделилась фотографией.