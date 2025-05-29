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Show24 Музыка "Про любовь?": как песня "Скрябина" стала самым милым трендом в тиктоке
29 мая, 23:59
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"Про любовь?": как песня "Скрябина" стала самым милым трендом в тиктоке

Марта Гнат
Основні тези
  • Песня Андрея Кузьменко "Про любовь?" стала основой для милого тренда в тиктоке, где пользователи публикуют видео о беременности, романтические моменты и забавные видео с домашними любимцами.
  • Трек "Про любовь?" вышел в 2007 году в альбоме "Скрябин", записанном на студии "На Хате Рекордз" в Василькове.

Хорошо говорят, что пока живет память об артисте и его творчестве, до тех пор его имя не потеряется в потоке с другими. На этот раз пользователи для нового тренда использовали песню Андрея Кузьменко "Про любовь?", которая стала основой милого тренда.

Творчество "Скрябина" – многогранное, имеет много смыслов, а некоторые из песен просто улучшают настроение. И сегодня в тренды вернулась песня, которая посвящена теме любви, пишет Show24.

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Пользователи публикуют милые видео, где используют трек Кузьмы. Они делятся новостями о беременности, демонстрируют романтические моменты жизни, показывают знаки внимания от второй половинки, а некоторые даже может придумать забавное видео с домашними любимцами.

@savka_yuliya

С Праздником, дорогие

♬ Про любовь - Budapest Pop-Mix - Скрябин
@oksi_minii Рубрика "Любимый Кожаный" идет на работу. Мои котики ️? @Владислав Грибан . . . #кот #любовь #тиктокукраина #цом #мечта #рекомендации #кожаный #кожаный #весна #утро #реки ♬ Про любовь - Budapest Pop-Mix - Скрябин

@sandy_owner #внуки #котик #абиссинец #котик #котик #rec ♬ Про любовь - Budapest Pop-Mix - Скрябин
@tauzh

♬ Про любовь - Budapest Pop-Mix - Скрябин

Пользователи уже сняли почти 30 тысяч видео под один из лучших треков о любви.

Что известно о песне

"Про любовь?" вышла в 2007 году в одноименном альбоме.

"Скрябин" – "Про любовь?": слушайте песню онлайн

Интересно, что запись, сведение и мастеринг альбома сделано в студии "На Хате Рекордз" в Василькове.

Недавно дочь Андрея Кузьменко посетила могилу отца и бабушки в Брюховичах на Львовщине и поделилась фотографией.