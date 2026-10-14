Снимали тикток, а получила кольцо: SKYLERR раскрыла подробности предложения руки и сердца от возлюбленного

Певица SKYLERR впервые ответила на упреки в том, что предложение руки и сердца от адвоката Евгения Пронина было инсценировкой. Артистка заверила, что это предложение стало для нее неожиданностью.

В тот день пара приехала на обычную фотосессию, а также планировала снять видео для соцсетей. О том, как все произошло, 26-летняя Валерия Кудрявец (настоящее имя певицы) рассказала в эфире "Нашего радио". Видео опубликовали в инстаграме.

По словам SKYLERR, она хотела, чтобы предложение руки и сердца стало для нее сюрпризом. Евгений знал об этом желании и решил сделать предложение во время фотосессии с фотографом Константином Либеровым.

Он должен был сделать нам просто лавстори. И так получилось, что лавстори закончилось предложением, и я уехала невестой,

– рассказала певица.

После того как пара опубликовала видео с предложением, в сети начали обсуждать, не было ли все заранее спланировано. В частности, пользователей удивило, что камера так удачно запечатлела момент, когда Евгений опустился на одно колено.

SKYLERR объяснила, что во время фотосессии они также снимали тикток под песню "Красный мак". Именно поэтому камера уже работала, когда Евгений сделал предложение.

За день до этого мы с Женей тоже сняли тикток, он очень классно залетел, и Женя говорит: "Давай снимем еще во время фотосессии". Для меня все это вполне логично. Потому что у меня часто бывают съемки, я часто снимаю тик-токи, какие-то фотосессии. Это просто моя повседневная жизнь. И поэтому предложение снять тик-ток вообще не вызвало у меня подозрений. Я не думала, что сейчас может что-то произойти,

– пояснила артистка.

Напомним, что ранее Евгений Пронин был помолвлен с журналисткой Раминой Эсхакзай, которая сейчас также готовится к свадьбе. Отношения с SKYLERR адвокат долгое время не афишировал. Только в начале 2026 года пара подтвердила свой роман.