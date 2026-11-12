Холостяк Кравцов вспомнил о вечеринке с Ким Кардашьян и удивил финалом

Известный украинский баскетболист и Холостяк этого года Вячеслав Кравцов вспомнил историю о вечеринке, на которой присутствовала Ким Кардашьян. Неожиданно Слава предпочел сон и лимонад.

Недавно в беседе с Дмитрием Тютюном Слава откровенно рассказал о своей карьере в НБА, участии в романтическом проекте, о холостяцкой жизни и о многом другом. В какой-то момент ведущий упомянул об определенном представлении в обществе об игроках НБА, что они зарабатывают огромные деньги и постоянно устраивают вечеринки. Кравцов подробно рассказал о гонорарах и признался, сколько именно получал он сам.

Давай возьмем среднюю статистику. Бюджет 150 млн на команду. Топовый игрок и лидер команды, там условно Леброн Джеймс или Стефен Карри, он получает 50. Далее идут игроки ротации, это первые 6 – 7 игроков, они получают по 10 – 20 млн. А потом идут остальные, как и я, когда пришел, – от миллиона до пяти в год. Типа мусор,

– пояснил Слава.



Кравцов рассказал о гонорарах в НБА / Фото из инстаграма slava5555

Что касается вечеринок, то Слава вспомнил, как однажды его пригласили на вечеринку, где была Ким Кардашьян, но он отказался. Спортсмен предпочел отдых вместо шумной тусовки со звездой.

Я сказал, что мне нужно восстанавливаться, и лег спать. Выпил лимонад и заснул,

– вспомнил баскетболист.

Далее он в шутку добавил: "Проснулся где-то у нее в отеле". Была ли эта история правдой или Холостяк на ходу ее придумал – неизвестно. Также Кравцов подтвердил, что после ухода из НБА и из спорта баскетболист становится банкротом. Сам Кравцов тоже признал себя банкротом и в шутку заявил, что именно из-за этого и пришел на шоу Холостяк.

Слава Кравцов о гонорарах в НБА и Ким Кардашьян: смотрите полное интервью

В этом же интервью Кравцов признался, реально ли влюбиться на шоу "Холостяк" и как на самом деле там все происходит в плане свиданий.