Холостяк Кравцов вспомнил о вечеринке с Ким Кардашьян и удивил финалом

Холостяк Слава Кравцов / Фото из инстаграма holostyakstb
Известный украинский баскетболист и Холостяк этого года Вячеслав Кравцов вспомнил историю о вечеринке, на которой присутствовала Ким Кардашьян. Неожиданно Слава предпочел сон и лимонад.
Недавно в беседе с Дмитрием Тютюном Слава откровенно рассказал о своей карьере в НБА, участии в романтическом проекте, о холостяцкой жизни и о многом другом. В какой-то момент ведущий упомянул об определенном представлении в обществе об игроках НБА, что они зарабатывают огромные деньги и постоянно устраивают вечеринки. Кравцов подробно рассказал о гонорарах и признался, сколько именно получал он сам.
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Давай возьмем среднюю статистику. Бюджет 150 млн на команду. Топовый игрок и лидер команды, там условно Леброн Джеймс или Стефен Карри, он получает 50. Далее идут игроки ротации, это первые 6 – 7 игроков, они получают по 10 – 20 млн. А потом идут остальные, как и я, когда пришел, – от миллиона до пяти в год. Типа мусор
Что касается вечеринок, то Слава вспомнил, как однажды его пригласили на вечеринку, где была Ким Кардашьян, но он отказался. Спортсмен предпочел отдых вместо шумной тусовки со звездой.
Я сказал, что мне нужно восстанавливаться, и лег спать. Выпил лимонад и заснул
Далее он в шутку добавил: "Проснулся где-то у нее в отеле". Была ли эта история правдой или Холостяк на ходу ее придумал – неизвестно. Также Кравцов подтвердил, что после ухода из НБА и из спорта баскетболист становится банкротом. Сам Кравцов тоже признал себя банкротом и в шутку заявил, что именно из-за этого и пришел на шоу Холостяк.
Слава Кравцов о гонорарах в НБА и Ким Кардашьян: смотрите полное интервью
В этом же интервью Кравцов признался, реально ли влюбиться на шоу "Холостяк" и как на самом деле там все происходит в плане свиданий.
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