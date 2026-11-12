Холостяк Кравцов згадав про вечірку з Кім Кардашян та здивував фіналом

Нещодавно в розмові з Дмитром Тютюном Слава відверто розповів про свою кар'єру в НБА, участь у романтичному проєкті, про холостяцьке життя та про багато іншого. В якийсь момент ведучий згадав про певне уявлення в суспільстві щодо гравців НБА, що вони заробляють величезні гроші та постійно влаштовують вечірки. Кравцов детально розповів про гонорари та зізнався, скільки саме отримував він.

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Давай візьмемо середню статистику. Бюджет 150 млн на команду. Топовий гравець і лідер команди, там умовно Леброн Джеймс або Стефен Каррі, він бере 50. Далі йдуть гравці ротації, це перші 6 – 7 гравців, вони по 10 – 20 млн отримують. І потім іде решта, як і я був, коли прийшов, це від мільйона до п'яти на рік. Типу сміття– пояснив Слава.

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Кравцов розповів про гонорари в НБА / Фото з інстаграму slava5555

Щодо вечірок, то Слава згадав, як одного разу його запросили на вечірку, де була Кім Кардашян, але він відмовився. Спортсмен вибрав відпочинок замість гучної тусні із зіркою.

Я сказав, що мені треба відновлюватися і ліг спати. Випив лимонад і заснув– пригадав баскетболіст.

Далі він жартома додав: "Прокинувся десь у неї в готелі". Чи була ця історія правдою, чи Холостяк на ходу її вигадав – невідомо. Також Кравцов підтвердив, що після того, як баскетболіст іде з НБА та зі спорту, він стає банкрутом. Сам Кравцов себе теж визнав банкрутом і жартома заявив, що через це й прийшов на Холостяка.

Слава Кравцов про гонорари в НБА та Кім Кардашян: дивіться повне інтерв'ю

У цьому ж інтерв'ю Кравцов зізнався, чи реально закохатися на шоу "Холостяк" та як насправді там все відбувається у плані побачень.