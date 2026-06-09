Известный телеведущий, который уволен с военной службы, высказался об эмиграции

Телеведущий Вячеслав Соломка признался, задумывался ли об эмиграции. Известно, что мужчина непригоден к военной службе по состоянию здоровья, поэтому может свободно пересекать границу.

О возможном выезде из Украины Соломка высказался в проекте "Наедине с Гламуром". Телеведущий пообщался с журналисткой ТСН на премьере спектакля "Септима".

Тоже интересно Сергей Притула честно ответил, на какие средства живет на пятом году большой войны

Вячеслав Соломка рассказал, что мечтает о недвижимости возле Барселоны или вблизи, чтобы иметь возможность жить там три месяца в году – например, зимой.

Мне очень нравится Барселона. Я когда впервые приехал, то был влюблен в этот город. Это моя мечта – иметь что-то в Испании. Но чтобы переезжать полностью... Сколько бы раз я не был за границей, я понимаю, что там не чувствую той энергетики, благодаря которой я имел бы вдохновение реализовываться как профессионал, как творческий человек, как телевизионщик,

– отметил телеведущий.

Вячеслав Соломка в проекте "Наедине с Гламуром": смотрите видео онлайн

Почему Вячеслав Соломка непригоден к военной службе?

В прошлом году Вячеслав Соломка рассказал, что непригоден для военной службы, ведь имеет серьезные проблемы со здоровьем. Мужчина может законно выезжать из Украины, для этого ему не нужно бронирование от мобилизации.

Впоследствии телеведущий признался, что имеет несколько хронических заболеваний, из-за которых не может служить. В 2017 году Вячеславу диагностировали новообразование головного мозга, поэтому он вынужден принимать различные препараты.